Go Ahead verwelkomt huurling met 87 LaLiga-wedstrijden achter zijn naam

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 16:07 • Chris Meijer

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Iñigo Córdoba, zo maakt de club uit Deventer via de officiële kanalen wereldkundig. De 24-jarige vleugelaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Athletic Club, waar hij zijn gehele loopbaan tot dusver onder contract stond. Daardoor heeft Córdoba reeds 87 wedstrijden in LaLiga achter zijn naam staan.

“Iñigo is een dynamische buitenspeler. Daarnaast heeft hij behoorlijk wat ervaring op het hoogste niveau in Spanje. Het is een speler die, vooral via de combinatie, doelgericht is”, geeft technisch directeur Paul Bosvelt te kennen op de website van Go Ahead Eagles te kennen. Córdoba verlaat Athletic Club voor de derde keer op huurbasis, nadat hij eerder tijdelijk uitkwam voor CD Basconia en Alavés.

Na de van Osasuna overgekomen Marc Cardona is Córdoba de tweede Spaanse zomeraanwinst van Go Ahead Eagles. “Nee, ik kende Marc niet persoonlijk. Mijn broer Asier wel, aangezien hij nog met Marc heeft samengespeeld bij Osasuna. Wel heb ik telefonisch contact gehad met Marc voordat ik definitief besloot om naar Go Ahead Eagles te gaan. Marc was louter positief over de club”, vertelt de voormalig jeugdinternational voor Spanje. Hij heeft voor Athletic Club tevens tien wedstrijden in de Europa League achter zijn naam staan.

Córdoba ziet gelijkenissen tussen Athletic Club en Go Ahead Eagles. “Het zijn allebei familiaire clubs. Alleen verwacht ik dat het spel in Nederland anders zal zijn. In Spanje is het meer tactisch, in Nederland wordt directer richting doel gespeeld. Prima, want ik houd ervan om recht op het doel af te gaan. Go Ahead Eagles in de Eredivisie houden, dat is dit seizoen het voornaamste doel. Daaraan bijdragen met goals en assists is mijn persoonlijke doelstelling.”