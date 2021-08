FC Utrecht houdt forse transfersom over aan vertrek van Gyrano Kerk

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 15:48

De transfer van Gyrano Kerk naar Lokomotiv Moskou is zo goed als rond, zo weet Voetbal International te melden. Wanneer de medische keuring geen problemen oplevert en het papierwerk is afgerond, tekent de 25-jarige aanvaller een meerjarig contract in Rusland. FC Utrecht ziet een transfersom van zeven miljoen euro tegemoet voor het nog tot 2023 lopende contract van Kerk.

Kerk ontbrak zondag al in de selectie van FC Utrecht voor het met 3-1 gewonnen thuisduel met Feyenoord. Er werd vervolgens gemeld dat Eintracht Frankfurt en Lokomotiv Moskou de voornaamste gegadigden waren om de aanvaller over te nemen. Ploeggenoot Bart Ramselaar liet na de wedstrijd tegen Feyenoord weten dat Kerk op weg was naar Lokomotiv Moskou. “De krabbel moet nog gezet worden, dus dan is het altijd nog even afwachten”, sprak Ramselaar tegenover RTV Utrecht.

Lokomotiv Moskou en FC Utrecht blijken nu inderdaad een akkoord te hebben gevonden over een transfersom van zeven miljoen euro, die door bonussen nog verder kan oplopen. Er hoeft overigens geen haast gemaakt te worden met het afronden van de overgang van Kerk naar de nummer drie van het vorige Premjer Liga-seizoen, want de transferwindow in Rusland is nog geopend tot 7 september. Tegelijkertijd is FC Utrecht niet van plan om een vervanger voor Kerk in huis te halen.

Kerk speelde in de jeugd van Haarlem, DWS en Zeeburgia, alvorens hij in 2012 bij FC Utrecht terechtkwam. Na een huurperiode bij Helmond Sport brak hij door in het eerste elftal, waar hij in 175 officiële wedstrijden goed was voor 42 doelpunten en 43 assists. Een jaar geleden werd Kerk al gelinkt aan een vertrek naar Cagliari, Hellas Verona of Leeds United, terwijl ook Stade Brest voor hem in de markt zou zijn geweest.