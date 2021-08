Harroui rondt huurdeal af en is volgend jaar definitief van Sassuolo

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 15:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:21

Abdou Harroui is niet langer speler van Sparta Rotterdam. De club maakt dinsdagmiddag officieel wereldkundig dat de 23-jarige middenvelder de overstap maakt richting Sassuolo. De Serie A-club meldt tegelijkertijd dat het om een huurdeal gaat met daarin een koopoptie opgenomen. De huursom ligt op een half miljoen euro en de Italianen nemen hem volgend jaar voor drie miljoen euro definitief over. Journalist Gianluca Di Marzio meldde maandag al dat Sassuolo de nieuwe club is van Harroui.

"Voor Appie is dit een mooie stap, naar een club in een topcompetitie", verklaart technisch directeur Henk van Stee op de clubsite. "Er waren al lange tijd veel clubs in de markt voor hem en wij wisten van zijn wens om een transfer te maken. Wij stonden hiervoor open, maar wel tegen onze voorwaarden. In Sassuolo hebben we een club gevonden die zowel aan de wensen van Sparta als van Appie voldoet, dus voor alle partijen is dit een prima uitkomst."

De gesprekken met Sassuolo over de transfer namen enige tijd in beslag, zo onthult Van Stee. "Met Sassuolo zijn we overeengekomen dat Abdou Harroui op huurbasis vertrekt en aan het einde van het seizoen een definitieve transfer maakt. Daarbij zijn uiteraard zekerheden ingebouwd waardoor Sparta verzekerd is van de transferwaarde die we zijn overeengekomen. De afspraak tussen alle partijen is dat we geen verdere uitspraken doen over bedragen en voorwaarden."

Harroui reageert zelf ook op zijn transfer naar Sassuolo. "Ik ben Sparta heel erg dankbaar voor de laatste zeven seizoenen. Ik ben blij dat deze deal rond is, maar kijk met veel trots terug op mijn tijd bij Sparta. We hebben mooie dingen bereikt hier die ik niet zal vergeten." Harroui, die ook werd begeerd door Olympiacos, Galatasaray, Aston Villa en Nottingham Forest, maakt wellicht op 12 september zijn debuut in de uitwedstrijd tegen AS Roma.

Aan de andere kant probeert Van Stee versterkingen binnen te halen voor Sparta, maar dat proces verloopt erg moeizaam. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de directeur voetbalzaken in de afgelopen periode tevergeefs aangeklopt bij Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Utrecht. Wouter Burger bijvoorbeeld verkiest FC Basel boven Sparta, dat naast Harroui afscheid neemt van Laros Duarte. De middenvelder tekende een vierjarig contract bij FC Groningen.