Van Gaal vertelt over ontvangst: ‘Toen kreeg ik tranen in mijn ogen’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 14:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:56

Van Gaal liet tijdens de persconferentie van dinsdagmiddag weten dat hij de spelers van Oranje een motivatiefilmpje heeft laten zien in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Noorwegen. Op de beelden kwamen onder meer de langdurige revalidaties van Depay en Virgil van Dijk voorbij. "Ik kreeg er tranen van in mijn ogen", zegt de bondscoach daarover. Van Gaal heette zijn selectie maandag welkom in aanloop naar de aankomende drie WK-kwalificatiewedstrijden.

"Toen de spelers binnenkwamen, heb ik ze ontvangen in de bespreekruimte. En niet alleen de spelers, maar ook de stafleden, in diezelfde zaal", laat Van Gaal weten op het persmoment van dinsdag. "Ik besprak over het onderwerp teamwork. Ik vind dat het beste team wint, niet de verzameling individuele kwaliteiten. Die spirit heb ik proberen op te roepen door mijn visie en regime te verkondigen. Dat spelers dat willen accepteren of niet. In die twee dagen heb ik zoveel dagen om spelers erop aan te spreken dat de teambuilding dan vanzelf komt", aldus Van Gaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Als je dat dan begeleidt met een filmpje, dan krijg ik daar tranen van in mijn ogen", zo onthult de openhartige bondscoach. "Er was ook beeld van de Olympische Spelen en van de revalidaties van Virgil van Dijk en Memphis Depay. Achter elk beeld zat dan mijn boodschap. Bij de 4x 400 meter mannen op de Olympische Spelen liep de tweede loper van Nederland 44,7, terwijl hij normaal 45,6 loopt. Die seconde is het verschil, dat hij in een team loopt. En natuurlijk weet ik ook dat de vliegende start meespeelt, maar het zegt wel iets dat hij in teamverband zo hard kan lopen. Een team geeft een meerwaarde voor de individuele kwaliteit die iemand bezit", is Van Gaal van mening.

Van Gaal is voorlopig tevreden over de selectie van Oranje, die hij omschrijft als een 'blije en betrokken' groep. "Eigenlijk hebben de spelers mij duidelijk gemaakt, dat zij zelf ook iets in willen brengen. Dat vind ik altijd geweldig", deelt hij een compliment uit. "Ik ben altijd naar spelers toegegaan om te vragen wat ze wilden en welke visie ze hadden. Ik merk gewoon dat zij die verantwoordelijkheid kunnen en durven dragen, maar dat er wel duidelijkheid gegeven moet worden hoe je dat kunt dragen. Omdat we ook maar twee dagen de tijd hebben, probeer ik zoveel mogelijk dicht bij de natuur van de spelers te blijven. Dan is het alleen maar prachtig dat spelers zich zo laten zien", aldus de opgetogen Van Gaal.