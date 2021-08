Sam Lammers vindt na bijzondere wending nieuwe tijdelijke werkgever

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 14:31 • Chris Meijer • Laatste update: 14:51

Niet Genoa, maar Eintracht Frankfurt wordt de nieuwe tijdelijke werkgever van Sam Lammers. Gianluca Di Marzio en Fabrizio Romano weten te melden dat Atalanta de 24-jarige spits gaat verhuren aan de Duitse club. De lezingen over een optie tot koop verschillen: Di Marzio meldt dat daar geen sprake van is, terwijl Kicker stelt dat Eintracht Frankfurt Lammers wél aan het einde van het seizoen definitief kan overnemen. Het Eindhovens Dagblad maakte maandag al melding van gesprekken tussen Atalanta en Eintracht Frankfurt over de verhuurd van Lammers.

Lammers leek eerder deze maand nog op weg naar Genoa. Verschillende Italiaanse media wisten te melden dat alleen een medische keuring de spits nog scheidde van een tijdelijke overgang naar Genua. Genoa accepteerde begin deze maand een bod van 17,5 miljoen euro van AS Roma op Eldor Shomurodov en zwaaide ook een andere aanvaller, Gianluca Scamacca, vorig seizoen gehuurd van Sassuolo, uit. Om die reden was de huidige nummer negentien van de Serie A bijzonder geïnteresseerd in Lammers, al was Cagliari ook voor hem in de markt.

Atalanta was eveneens een voorstander van een huurperiode van Lammers bij Genoa. Feyenoord Transfermarkt meldde namelijk dat Feyenoord een persoonlijk akkoord bereikte met Lammers, die bereid was om salaris in te leveren voor een huurperiode in Rotterdam. Atalanta stalde hem echter liever in de Serie A, zodat hij kon wennen aan de manier van voetballen in de Italiaanse competitie. In dat opzicht heeft de gang van zaken rond Lammers nu een opvallende wending genomen, want hij gaat komend seizoen op huurbasis voor Eintracht Frankfurt spelen. Carlos Vinícius gold eveneens als optie voor die Adler, maar hij gaat Benfica op huurbasis verlaten voor PSV.

In zijn eerste seizoen in Bergamo kon Lammers lang niet altijd rekenen op een vaste plaats in de voorhoede. Lammers sloot de jaargang 2020/21 af met slechts twee doelpunten in negentien wedstrijden. PSV verkocht de aanvaller bijna een jaar geleden voor tien miljoen euro aan Atalanta. Eintracht Frankfurt eindigde vorig seizoen als vijfde in de Bundesliga en speelt derhalve dit seizoen in de groepsfase van de Europa League. Met twee punten uit drie wedstrijden is de Duitse club - die eerder deze zomer met André Silva een spits verloor en met Rafael Borré een spits terughaalde - matig aan het nieuwe seizoen begonnen.