Depay traint volledig mee maar blijft ‘klein vraagtekentje’ voor Van Gaal

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:43

Er is bij Louis van Gaal nog enige twijfel over de inzetbaarheid van Memphis Depay woensdagavond tegen Noorwegen. De aanvaller maakte dinsdag de volledige training mee, maar achter zijn meespelen staat nog wel een vraagteken. Depay werkte maandag een aangepast trainingsprogramma af in de gym. Verder heeft Van Gaal op het gebied van blessures geen zorgen in aanloop naar de ontmoeting met de Noren.

"We hebben nog een klein vraagtekentje met Memphis natuurlijk", verklaart Van Gaal dinsdagmiddag op het persmoment voorafgaand aan de start van de WK-kwalificatiecyclus op Noorse bodem. "Maar dat ziet er eigenlijk goed uit, want hij heeft de training gewoon afgemaakt. Maar ik heb nog niet met hem gesproken na de training", zo benadrukt de bondscoach van het Nederlands elftal, die nog niet wil prijsgeven welke namen op het wedstrijdformulier staan en in welk systeem Oranje gaat spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Depay ontbreekt tijdens eerste groepstraining onder Van Gaal

De aanvaller werkte maandag nog een individuele training af. Lees artikel

Depay werkte vorige week maandag, een dag na de competitiewedstrijd tegen Athletic Club, bij Barcelona overigens ook een aangepast programma in de gym af. De aanvaller stond zondag namens Barcelona negentig minuten binnen de lijn in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Getafe, waarin hij het winnende doelpunt voor zijn rekening nam. Een dag later meldde de aanvaller zich bij Oranje voor de aankomende drie WK-kwalificatieduels.