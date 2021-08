Van Dijk blijft ook onder Van Gaal gewoon de aanvoerder van Oranje

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 14:05 • Rian Rosendaal

Virgil van Dijk is de aanvoerder van het Nederlands elftal in de kwalificatiecyclus richting het WK van volgend jaar, zo heeft bondscoach Louis van Gaal dinsdag bekendgemaakt op de persconferentie. Van Dijk is al sinds 2018 de aanvoerder van Oranje, al zat de band vanwege zijn knieblessure tijdens het EK om de arm van Georginio Wijnaldum. De middenvelder van Paris Saint-Germain gaat verder als tweede aanvoerder, terwijl Daley Blind captain nummer drie is.

"Ja, dat is 'ie", antwoordt Van Gaal op de vraag of Van Dijk weer de eerste aanvoerder is van het Nederlands elftal. "En de tweede is Gini Wijnaldum en de derde is Daley Blind. Die drie spelers heb ik ook als eerste opgebeld. Ik heb zoveel mogelijk gelaten wat ik kon laten, in de oude samenstelling." Van Dijk kreeg in 2018 de aanvoerdersband van toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Zijn opvolgers Dwight Lodeweges en Frank de Boer hielden daarna ook het vertrouwen in de Liverpool-verdediger, die onlangs zijn rentree maakte bij the Reds.

Van Dijk is blij dat hij weer onderdeel uitmaakt van de Oranje-selectie, na een absentie van bijna een jaar. "Het voelt als vanouds, ik ben enorm blij hier weer te zijn met de jongens. Het is toewerken naar een heel belangrijke pot (tegen Noorwegen, red.). Ik ben en er inderdaad heel lang uitgeweest en heb tijdens het EK moeten toekijken, dat was heel zwaar. Op het EK hebben we het niet waargemaakt, maar we moeten vooruitkijken. Ik denk dat ik weer de oude ben, ik merk dat ik daar goede stappen in maak", aldus Van Dijk, die onlangs werd geprezen door Erling Braut Haaland.

"Ik denk dat hij de beste verdediger is. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen in deze ruimte (Haaland schoof maandag aan bij de persconferentie richting het duel met Oranje, red.) het met me eens zijn. Hij is snel, sterk en slim, dat zijn de belangrijkste aspecten die je moet hebben. Ik heb twee keer tegen hem gespeeld", zo klonk het in gesprek met TV2. Van Dijk reageert een dag later op de lofzang van de Noorse spits. "Zei hij dat? Nou, dat is aardig van hem."