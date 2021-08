Feyenoord houdt bescheiden transfersom over aan transfer van Haps

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 14:02

Ridgeciano Haps gaat Feyenoord verruilen voor Venezia. Gianluca Di Marzio verzekert dat de Rotterdammers een akkoord bereikt hebben met de Italiaanse promovendus. Venezia betaalt volgens de Italiaanse journalist en Feyenoord Transfermarkt 500.000 euro voor de 28-jarige vleugelverdediger, waarmee Feyenoord een fors verlies noteert.

Feyenoord telde in 2017 namelijk nog zes miljoen euro neer om Haps los te weken bij AZ. Mede door blessureleed werd zijn dienstverband in Rotterdam geen doorslaand succes. De concurrentiestrijd lijkt nu definitief te zijn gewonnen door Tyrell Malacia. Haps kwam in de afgelopen vier seizoenen tot 72 wedstrijden voor Feyenoord in de Eredivisie. Zijn contract liep nog door tot medio 2022, waardoor deze transferwindow voor Feyenoord het voorlaatste moment was om nog een transfersom aan Haps over te houden.

Eerder op de dinsdag doken er al berichten op over vergevorderde onderhandelingen tussen Feyenoord en Venezia. De Rotterdammers zijn nu dus klaarblijkelijk tot een akkoord gekomen met de Serie A-club, waar ook voormalig Eredivisie-spelers Dennis Johnsen, Tyronne Ebuehi en Niki Mäenpää onder contract staan.

Als vervanger van Haps zingt bij Feyenoord de naam van Fredrik André Björkan rond. De 22-jarige linksback staat momenteel onder contract bij het Noorse Bodö/Glimt. Björkan was eind juni ook al in beeld bij Feyenoord, maar toen werden er geen contracten getekend. Wel wisten de Rotterdammers destijds rechtsback Marcus Holmgren Pedersen vast te leggen. Met het vertrek van Haps wordt er tevens financiële ruimte gecreëerd die Feyenoord wil benutten voor de gecompliceerde komst van Micky van de Ven van FC Volendam.