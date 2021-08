‘Real Madrid wil verrassen met verdediger van 75 tot 80 miljoen’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 13:30 • Chris Meijer

Real Madrid wil op de slotdag van de transferwindow nog voor een verrassing zorgen door Jules Koundé over te nemen van Sevilla, zo weet Onda Cero te melden. Om de komst van de 22-jarige Franse centrumverdediger mogelijk te maken, moet eerst Jesus Vallejo verkocht worden. Bovendien laat Sevilla alleen gaan als de afkoopclausule van Koundé geactiveerd wordt, wat betekent dat er 75 tot 80 miljoen euro voor hem betaald moet worden.

Koundé wordt de laatste tijd hevig in verband gebracht met Chelsea. De Franse journalist Nabil Djellit, werkzaam voor onder meer France Football, meldde maandagavond echter dat Sevilla een bod van 55 miljoen euro naast zich neergelegd heeft en Koundé alleen laat gaan als zijn afkoopclausule van 75 tot 80 miljoen euro geactiveerd wordt. “Koundé heeft de kans om de club te verlaten als iemand bereid is zijn afkoopclausule te betalen”, zegt Monchi, sportief directeur van Sevilla, dinsdag op een persconferentie.

“Chelsea heeft vorige week een bod uitgebracht en dat was niet naar onze zin. Als er geen bod komt waarbij we het gevoel krijgen dat het goed geïnvesteerd kan worden, zullen we het niet accepteren”, stelt Monchi. Sevilla telde in de zomer van 2019 25 miljoen euro neer om Koundé over te nemen van Girondins de Bordeaux. Het contract van de Franse centrumverdediger - die 91 wedstrijden voor Sevilla speelde en de Europa League won met de Spaanse club - loopt nog door tot medio 2024. Real Madrid zou nog voor een verrassing willen zorgen door Koundé op de slotdag van de transferwindow weg te kapen bij Sevilla.

Dan moet eerst wel Vallejo verkocht worden. De 24-jarige centrumverdediger is na een huurperiode bij Granada weer teruggekeerd bij Real Madrid en heeft nog een contract tot medio 2025. Vallejo werd door Real Madrid in 2015 overgenomen van Real Zaragoza en werd vervolgens verhuurd aan Eintracht Frankfurt, Wolverhampton Wanderers en Granada. Hij speelde voorlopig negentien officiële wedstrijden voor Real Madrid, dat zich op de laatste dag van de transferwindow vermoedelijk ook gaat versterken met Eduardo Camavinga van Stade Rennais.