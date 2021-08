Onana mogelijk alsnog weg bij Ajax: Barcelona en Villarreal informeren

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 12:41 • Yanick Vos

André Onana vertrekt mogelijk alsnog op de slotdag van de transfermarkt bij Ajax. De Telegraaf meldt dinsdagmiddag dat Villarreal en Barcelona hebben geïnformeerd naar de keeper. Villarreal heeft zich zelfs al in Amsterdam gemeld. Eerder op de dag liet de zaakwaarnemer van Onana aan de NOS weten dat de sluitpost in elk geval tot aan de winter bij Ajax blijft.

Onana liet eerder een transfer naar Olympique Lyon afketsen en heeft volgens de krant onlangs bedankt voor de interesse van OGC Nice. Mogelijk vertrekt Onana nu alsnog, nu Villarreal en Barcelona naar zijn diensten hebben geïnformeerd. De Spaanse clubs moeten echter eerst nog spelers zien te lozen voordat zij kunnen handelen. De 32-jarige doelman Sergio Asenjo is bij Villarreal de speler die nog moet vertrekken voordat Onana in huis kan worden gehaald. Mocht de keuze vallen op Barcelona, dan keert de 25-jarige doelman terug naar de club waar hij van 2010 tot 2015 in de jeugdopleiding speelde.

De Telegraaf schrijft dat achter de schermen wordt geknokt om een deal te maken, maar dat de tijd dringt. Mocht het niet tot een transfer komen, dan blijft Onana in elk geval tot aan de winter bij Ajax. De keeper zit momenteel een schorsing uit nadat er bij een dopingcontrole sporen van verboden middelen in zijn lichaam werden aangetroffen. Ajax en de keeper gingen met succes in beroep tegen de schorsing van een jaar. Onana mag aanstaande zaterdag weer aansluiten bij de groepstraining van Ajax. Op 6 november zou hij zijn rentree kunnen maken in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.