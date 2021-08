Ronaldo reageert op terugkeer bij Man United: ‘PS, deze is voor jou...'

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 12:16 • Chris Meijer

Manchester United heeft dinsdagochtend de komst van Cristiano Ronaldo wereldkundig gemaakt. De Portugese aanvaller - die in Engeland een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen ondertekent - richt zich in een Instagram-bericht tot de supporters van the Red Devils. Ronaldo spreekt een speciaal dankwoord uit richting Sir Alex Ferguson.

“Iedereen die me kent, weet van mijn oneindige liefde voor Manchester United. De jaren die ik bij deze club heb doorgebracht, waren absoluut geweldig. Het pad dat we samen hebben bewandeld is met gouden letters bijgeschreven in de geschiedenis van deze geweldige club”, zo begint Ronaldo zijn boodschap op Instagram. “Ik weet niet waar ik moet beginnen als ik nu mijn gevoel moet uitdrukken, nu mijn terugkeer naar Old Trafford officieel wereldkundig gemaakt is.”

“Het voelt als een droom die uitkomt, na al die keren dat ik ben teruggekeerd om tegen Manchester United te spelen. Zelfs als tegenstander heb ik altijd zoveel liefde en respect van de supporters gevoeld”, vervolgt Ronaldo. Juventus maakte eerder bekend dat Manchester United vijftien miljoen euro neertelt voor de Portugeees, al kan dat bedrag door bonussen nog met acht miljoen euro oplopen. Ronaldo speelde eerder tussen 2003 en 2009 voor Manchester United.

“Mijn eerste landstitel, mijn eerste beker, mijn eerste oproep voor het Portugese nationale team, mijn eerste Champions League, mijn eerste topscorerstitel en mijn eerste Ballon d’Or: het is allemaal geboren vanuit de speciale connectie tussen mij en Manchester United. Er is in het verleden geschiedenis geschreven en dat zal nu opnieuw gaan gebeuren. Jullie hebben mijn woord! Ik ben hier! Ik ben terug waar ik hoor! Laten we er samen weer iets van maken!” Ronaldo besluit met een speciaal woord richting Ferguson: “PS - Sir Alex, deze is voor jou..."