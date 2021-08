Di Marzio: Feyenoord nadert akkoord in Serie A voor Ridgeciano Haps

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 12:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:18

Ridgeciano Haps verlaat Feyenoord mogelijk op de laatste dag van de transfermarkt. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio is er concrete interesse van Venezia, de huidige hekkensluiter in de Serie A, en de deal voor de linksback van Feyenoord zou nagenoeg rond zijn. Haps beschikt in De Kuip over een contract tot medio 2022, maar hij staat desondanks open voor een vertrek. Het is nog niet bekend wat Feyenoord als transfersom hanteert momenteel.

Haps moet bij Feyenoord Tyrell Malacia voor zich dulden, waardoor een voortijdig vertrek de beste oplossing lijkt te zijn voor alle partijen. Mocht de 28-jarige vleugelverdediger daadwerkelijk voor Venezia kiezen, dan komt hij samen te spelen met Dennis Johnsen, Tyronne Ebuehi en Niki Mäenpää, die allemaal een verleden hebben als speler in de Eredivisie. Volgens Di Marzio gaat het om een definitieve transfer en niet om een huurdeal met optie tot koop.

Mocht Feyenoord Haps op de slotdag aan Venezia verkopen, dan komt Fredrik André Björkan in beeld als aanwinst voor de selectie van trainer Arne Slot. De 22-jarige linksback staat momenteel onder contract bij het Noorse Bodö/Glimt. Björkan was eind juni ook al in beeld bij Feyenoord, maar toen werden er geen contracten getekend. Wel wisten de Rotterdammers destijds rechtsback Marcus Holmgren Pedersen vast te leggen.

Haps werd in 2017 voor zes miljoen euro overgenomen van AZ en de verwachtingen waren hooggespannen. Mede door blessureleed wist hij echter nooit een vaste plaats te veroveren als linksback. De concurrentiestrijd lijkt nu definitief te zijn gewonnen door Malacia. Haps kwam in de afgelopen vier seizoenen tot 72 wedstrijden voor Feyenoord in de Eredivisie.

Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad meldt dat Feyenoord er veel aan gelegen is om Haps te verkopen, om zo de komst van Micky van de Ven te realiseren. In dat kader werd eerder al Wouter Burger uitgezwaaid richting FC Basel. Volgens Feyenoord Transfermarkt gaat het om ‘een alles-of-niets-poging’ voor Van de Ven. Er vinden momenteel gesprekken tussen Feyenoord en FC Volendam plaats, maar er zouden 'enorm veel haken en ogen zijn'. Slot hoopt na Reiss Nelson, die vandaag medisch wordt gekeurd en daarna voor de rest van het seizoen van Arsenal wordt gehuurd, nog op een spits die Robert Bózenik vervangt en een centrale verdediger.