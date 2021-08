NOS: André Onana blijft in elk geval tot de winter bij Ajax

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 11:46 • Yanick Vos • Laatste update: 12:43

André Onana vertrekt deze transferperiode niet bij Ajax. De keeper blijft in elk geval tot aan de winter in Amsterdam, zo laat zijn zaakwaarnemer weten aan de NOS. In de zoektocht naar een nieuwe club legt Onana de lat voor zichzelf erg hoog en daarom wordt er geen actie meer verwacht op de slotdag van de transfermarkt, zo klinkt het.

Marc Overmars sprak afgelopen zondag nog de verwachting uit dat Onana deze transferperiode verkocht zou worden. "Voor beide partijen is dat het beste, ja,", zei de directeur voetbalzaken in gesprek met ESPN. Overmars wilde daarna geen antwoord geven op de vraag of hij vindt dat Onana, die zijn contract tot medio 2022 niet wil verlengen, zich goed heeft opgesteld in de afgelopen periode. "Dat is een mooie vraag en die beantwoord ik liever over een weekje. We hebben het wel in de kop zitten hoe we het gaan doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onana zit momenteel een schorsing uit nadat er bij een dopingcontrole sporen van verboden middelen in zijn lichaam werden aangetroffen. Ajax en de keeper gingen met succes in beroep tegen de schorsing van een jaar. Onana mag aanstaande zaterdag weer aansluiten bij de groepstraining van Ajax. Op 6 november zou hij zijn rentree kunnen maken in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Onana was eerder deze transferperiode dicht bij een transfer naar Olympique Lyon. Een deal zou uiteindelijk zijn afgeketst. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei eerder deze maand nog dat het de bedoeling is dat Onana vertrekt. “Dat is ook zijn insteek. Met Maarten (Stekelenburg) en Remko (Pasveer) hebben we twee heel goede keepers. Maarten heeft het uitermate goed gedaan en heeft zelfs op het EK gespeeld met het Nederlands elftal. Dat is een enorme bonus geweest voor hem. Nu moet hij het weer laten zien bij de club", aldus Van der Sar tegen Ziggo Sport.