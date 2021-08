‘PSV komt in zoektocht naar middenvelder uit bij verrassing in Ligue 1’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:48

Angelo Fulgini is op de radar verschenen van PSV, zo weet RMC Sport op de slotdag van de transferperiode te onthullen. De gesprekken tussen alle betrokken partijen zijn overigens pas net in gang gebracht, zo klinkt het. Fulgini is een 25-jarige centrale middenvelder die uitkomt voor het Franse SC Angers. Zijn contract aldaar loopt door tot medio 2023, waardoor PSV met een transfersom over de brug dient te komen.

Fulgini, die Ivoriaanse roots heeft, kwam medio 2017 bij Angers terecht en in de afgelopen vier jaar kwam de aan PSV gelinkte middenvelder tot 128 officiële wedstrijden in alle competities. In dit nog prille seizoen had Fulgini een basisplaats in alle vier competitiewedstrijden van Angers in de Ligue 1. De club bezet momenteel de knappe tweede plaats, met slechts twee punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt maandagmiddag dat het management van Fulgini niet wenst te reageren op de transfergeruchten. Men verwijst naar de leiding van PSV voor verdere info. Elfrink voegt toe dat er 'nog geen bevestiging van een doorbraak' is wat betreft de eventuele komst van Fulgini.

Naast PSV zou ook CSKA Moskou hengelen naar de diensten van Fulgini, zo weet het Russische medium Sport24 te melden. CSKA zoekt naar versterkingen op het middenveld na het vertrek van Nicola Vlasic. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betalen the Hammers dertig miljoen euro voor de komst van de middenvelder, een bedrag dat door variabelen met nog eens acht miljoen euro kan oplopen.

PSV is ondertussen ook bezig om de komst van Carlos Vinícius af te ronden. PSV is ‘hard op weg’ om de aanvaller te strikken als de nieuwe spits, zo wisten Fabrizio Romano en het Eindhovens Dagblad maandagavond al te melden. Het regionale dagblad en het Portugese TVI verzekerden zondagavond al dat de Eindhovenaren geïnteresseerd waren in de 26-jarige spits van Benfica.