Frank Snoeks woensdagavond commentator bij het Nederlands elftal

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:58 • Rian Rosendaal

Frank Snoeks nam na het afgelopen EK afscheid als voetbalcommentator op grote toernooien. Een definitief afscheid is het blijkbaar niet, want de 65-jarige commentator is hij woensdagavond te horen bij de NOS tijdens het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noorwegen. Snoeks blijft dit seizoen nog gewoon actief bij wedstrijden in de Eredivisie en van Oranje.

De EK-finale op 11 juli tussen Engeland en Italië was het laatste kunstje van Snoeks op een groot eindtoernooi. Kort daarna benadrukte de ervaren commentator al dat hij niet van plan was om de microfoon definitief op te bergen. "Maar jullie zijn nog niet helemaal van me af! Komend jaar doe ik gewoon nog Eredivisie en Oranje", zo liet Snoeks bijna twee maanden geleden in duidelijke bewoordingen weten.

Het Nederlands elftal staat aan de vooravond van de kwalificatiecyclus richting het WK van volgend jaar in Qatar, met Noorwegen woensdag als eerste tegenstander voor het elftal van bondscoach Louis van Gaal. De kwalificatiewedstrijd op Noorse bodem begint om 20.45 uur, met Snoeks dus als commentator bij de NOS. Het commentator bij de overige interlands in deze periode tegen Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) is in handen van Jeroen Elshoff.