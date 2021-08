United maakt terugkeer Ronaldo officieel en meldt contractduur

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:47 • Yanick Vos • Laatste update: 11:06

Manchester United heeft de terugkeer van Cristiano Ronaldo afgerond. Op de clubwebsite maakt de Engelse topclub dinsdag bekend dat de Portugese aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor twee seizoenen. In de deal is een optie voor nog een jaar opgenomen. Ronaldo’s vorige werkgever Juventus bracht eerder op de dag al naar buiten dat het vijftien miljoen euro ontvangt voor Ronaldo. Dat bedrag kan via bonussen nog met acht miljoen oplopen.

De 36-jarige Ronaldo begint aan zijn tweede termijn op Old Trafford. Tussen 2003 en 2009 stond hij al onder contract bij Manchester United. In die periode kwam de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or tot 118 doelpunten in 292 wedstrijden in alle competities. “Manchester United heeft altijd een speciale plek in mijn hart gehad”, zegt Ronaldo op de clubwebsite. “Ik ben overdonderd door alle berichten die ik heb ontvangen sinds de bekendmaking afgelopen vrijdag. Ik kan niet wachten op weer op Old Trafford te spelen voor volle tribunes en de fans te zien. Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten bij de ploeg na de interlandperiode. Ik hoop dat we een succesvol seizoen tegemoet gaan.”

“Je komt woorden tekort om Cristiano te beschrijven”, aldus manager Ole Gunnar Solskjaer, die verheugd is met de terugkeer van zijn voormalige ploeggenoot. “Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een fantastisch persoon. Je moet wel een heel speciaal persoon zijn als je zo lang in staat bent om op topniveau te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons blijft imponeren. Ik weet zeker dat zijn ervaring van grote waarde zal zijn voor de jonge spelers in onze ploeg. Ronaldo’s terugkeer demonstreert de unieke aantrekkingskracht van deze club en ik ben absoluut verheugd dat hij terug is daar waar het voor hem is begonnen.”

Manchester United bevestigde afgelopen vrijdag een akkoord te hebben bereikt met Juventus over een transfer van Ronaldo. Nadat hij de medische keuring probleemloos doorstond heeft hij zijn handtekening gezet onder een tweejarige verbintenis. Na de interlandperiode kan Ronaldo in actie komen voor Manchester United. Op zaterdag 11 september komt Newcastle United op bezoek op Old Trafford.