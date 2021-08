Vlasic keert voor maximaal 38 miljoen euro terug in Premier League

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:35 • Yanick Vos

West Ham United heeft Nicola Vlasic binnen, zo bevestigt de Premier League-club. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betalen the Hammers dertig miljoen euro aan CSKA Moskou. De transfersom kan middels variabelen met nog eens acht miljoen oplopen. De transfer van Vlasic heeft gevolgen voor de toekomst van Jesse Lingard, die bij Manchester United lijkt te blijven.

West Ham United-manager David Moyes was al langer op zoek naar een aanvallende middenvelder. 26-voudig Kroatisch international Vlasic kwam deze transferperiode in beeld en mag zich nu speler van de Premier League-club noemen. West Ham bevestigt dat de aankoop een vijfjarig contract heeft getekend. Hoewel de club geen melding maakt over de hoogte van de transfersom, weet Romano te melden dat het gaat om een bedrag van maximaal 38 miljoen euro.

Vlasic werd opgeleid door Hajduk Split en brak ook door bij de Kroatische topclub. In 2017 raakte Everton overtuigd van zijn kwaliteiten en betaalden the Toffees ruim tien miljoen euro voor de middenvelder. Een groot succes werd de samenwerking geen moment. Een jaar na zijn komst werd hij verhuurd aan CSKA Moskou, dat hem medio 2019 voor ruim vijftien miljoen euro overnam. In Rusland kwam hij de afgelopen drie seizoenen tot in totaal 28 competitiedoelpunten.

West Ham haalt met hem de gewenste aanvallende middenvelder in huis. Lange tijd was Lingard in beeld. De Engels international speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis in Londen en maakte in die periode een goede indruk. Hij werd in de Engelse media in verband gebracht met een definitieve overstap naar West Ham, maar door de transfer van Vlasic lijkt dat geen optie meer.