FC Groningen dendert door en presenteert aanvaller uit Noorwegen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:16 • Rian Rosendaal

FC Groningen heeft dinsdagochtend opnieuw een aanvallende versterking gepresenteerd. Sebastian Tounekti komt namelijk op huurbasis over van het Noorse Bodö/Glimt. Er is tevens een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst voor de negentienjarige en rechtsbenige vleugelaanvaller. Groningen presenteerde maandag nog de multifunctionele aanvaller Lucas Gomes als aanwinst. Hij kwam transfervrij over van FC Porto.

"Wij vinden Sebastian een talentvolle speler met potentie", legt technisch directeur Mark-Jan Fledderus de komst van Tounekti uit. "Hij is nog jong, dus we moeten hem ook de tijd en ruimte geven om te acclimatiseren in zijn nieuwe omgeving. Daarom is de huurconstructie met optie tot koop voor ons heel interessant, want we krijgen nu voldoende mogelijkheden om de ontwikkeling van Sebastian van dichtbij te zien. Met onze specialisten en faciliteiten gaan we aan de slag om de groeipotentie tot ontwikkeling te brengen. Sebastian kan voor wedstrijdminuten ook in aanmerking komen bij FC Groningen Onder-21. Wij wensen hem heel veel succes bij FC Groningen."

? DONE DEAL!



FC Groningen huurt Sebastian Tounekti voor de rest van het seizoen 2021/2022, met een optie tot koop van Bodø/Glimt.



? https://t.co/wpXH0Oz9sA#samennaardegrotemarkt — FC Groningen (@fcgroningen) August 31, 2021

De uit Noorwegen afkomstige aanvaller kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste speelminuten in het shirt van Groningen. "Ik kijk er naar uit om hier te spelen, dit soort grote stadions ben ik niet gewend. FC Groningen is op dit moment de juiste stap voor mij", aldus Tounetki, die in 2020 de Noorse landstitel veroverde.

Tounetki is een rechtsbenige buitenspeler die het liefst op de linkerflank opereert. De kersverse aanwinst van Groningen doorliep in het verleden verschillende jeugdelftallen van Noorwegen. Hij koos er echter onlangs voor om zijn interlandloopbaan voort te zetten bij Tunesië. Tounetki was onlangs met Bodö/Glimt actief in de voorronde van de Champions League en Conference League. Mogelijk maakt de jonge aanvaller op 12 september zijn debuut in de noordelijke derby met sc Heerenveen.