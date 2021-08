Sierhuis terug in Eredivisie: ‘Ik heb Heracles verkozen boven Messi’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 09:50 • Yanick Vos

Kaj Sierhuis draagt de rest van het seizoen het shirt van Heracles Almelo. De 23-jarige spits komt op huurbasis over van Stade de Reims. Heracles heeft geen optie tot koop bedongen op de ex-Ajacied. Maandag was Sierhuis al aanwezig in Almelo, waarna vannacht het akkoord vanuit Frankrijk volgde. Nu de handtekeningen zijn gezet, stapt Sierhuis dinsdagochtend het trainingsveld op. “Ik was al weken met mijn gedachten hier”, reageert Sierhuis tegen TC Tubantia.

Sierhuis moest in de Ligue 1 genoegen nemen met een bijrol. “Ik ben er aan toe om weer een basisspeler te zijn. Ik heb hier concurrentie, maar ik ben gekomen om te spelen”, zegt de aanvaller in de krant. In de voorbereiding op dit seizoen kreeg Sierhuis van Stade de Reims te horen dat hij op huurbasis mocht vertrekken. “Dat was de eerste keer dat ik met Heracles sprak, meer dan zes weken geleden. Later in de voorbereiding werd ik fit en speelde weer, toen kreeg ik te horen dat ik toch voor mijn kans kon gaan. Twee weken geleden veranderde dat opnieuw.”

Door zijn naderende vertrek naar Heracles ontbrak Sierhuis zondagavond in de thuiswedstrijd van Stade de Reims tegen Paris Saint-Germain. Of hij niet liever bij het debuut van Lionel Messi was geweest? “Haha, nee, ik heb Heracles verkozen boven Messi. Dit is het platform waar ik weer wil spelen en dit is de club waar ik wil zijn”, aldus Sierhuis, wiens contract in Frankrijk nog doorloopt tot aan de zomer van 2024.

“De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan zijn komst”, reageert technisch directeur Tim Gilissen in een persbericht. “We hebben even geduld moeten hebben, maar het is mooi dat Kaj nu hier is. Zowel qua persoon als qua voetballer past hij goed bij onze club. Kaj is gedreven om zijn bijdrage te leveren, wij gaan met hem aan de slag om hem daarin te ondersteunen.” Na de interlandperiode kan Sierhuis op zondag 12 september debuteren voor Heracles in de uitwedstrijd tegen Feyenoord.