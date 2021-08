Volgen op Instagram verklapt volgende transfer van sc Heerenveen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 09:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:53

Nicolas Madsen gaat het middenveld van sc Heerenveen versterken. De Friese club werkt achter de schermen aan de tijdelijke komst van de 21-jarige defensieve middenvelder van het Deense FC Midtjylland, zo laat technisch manager Ferry de Haan aan Voetbal International weten. Madsen had zelf al min of meer zijn transfer naar het Abe Lenstra Stadion verklapt.

Een oplettende supporter van Heerenveen ontdekte dat Madsen de Friese club was gaan volgen op Instagram. Het weekblad deed vervolgens navraag bij De Haan, die inderdaad aangaf bezig te zijn met de komst van de middenvelder, die interlands voor de Onder-19 en Onder-21 van Denemarken heeft gespeeld.

Nicolas Madsen, een defensieve middenvelder van FC Midtjylland is #scheerenveen net op Insta gaan volgen ?? #transferjosti pic.twitter.com/mK3NUpJU8w — Nico Stokman (@NStokman) August 30, 2021

Madsen speelt sinds 2015 voor FC Midtjylland, waar hij tot 23 duels in de hoofdmacht kwam. In de voorrondes van de Champions League tegen PSV deed hij geen minuut mee, maar hij stond een ronde eerder tegen Celtic wel acht minuten in het veld. Madsen voorziet Heerenveen van meer mogelijkheden op het middenveld, dat in de breedte vrij dun bezet is.

Op het middenveld zijn Tibor Halilovic en Joey Veerman onomstreden, al zou laatstgenoemde op de slotdag van de transferperiode nog kunnen verkassen naar AZ. Heerenveen is achter de schermen met nog meer versterkingen bezig. Anthony Musaba moet op huurbasis van AS Monaco overkomen en ook is een extra spits gewenst in de selectie van Johnny Jansen.