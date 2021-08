Feyenoord doet ‘alles-of-niets-poging’ voor Micky van de Ven

Feyenoord gaat op de laatste dag van de zomerse transfermarkt proberen om Micky van de Ven bij FC Volendam los te weken, zo meldt Feyenoord Transfermarkt dinsdagochtend. De twintigjarige verdediger wil de Keuken Kampioen Divisie-club graag verlaten en spande zelfs een arbitragezaak in toen de club niet mee wilde werken aan een transfer naar VfL Wolfsburg. De eventuele komst van Van de Ven wordt naar verluidt breed gedragen binnen Feyenoord.

Volgens Feyenoord Transfermarkt gaat het om ‘een alles-of-niets-poging’ voor Van de Ven. Er vinden momenteel gesprekken tussen Feyenoord en FC Volendam plaats, maar er zouden 'enorm veel haken en ogen zijn'. Trainer Arne Slot hoopt na Reiss Nelson, die vandaag medisch wordt gekeurd en daarna voor de rest van het seizoen van Arsenal wordt gehuurd, nog op een spits die Robert Bózenik vervangt en een centrale verdediger.

Nick Viergever van PSV werd genoemd als een kandidaat, maar in De Kuip is niet iedereen even enthousiast over de routinier die de club een paar ton zou moeten kosten. De komst van Van de Ven wordt daarentegen wel breed gedragen. Hij ligt nog twee seizoenen vast in Noord-Holland. De centrumverdediger annex linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en brak in 2019 door in het eerste elftal. In totaal staat hij op 48 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists produceerde.

Van de Ven wilde door middel van de arbitragezaak een transfer naar VfL Wolfsburg, dat twee miljoen euro op tafel wilde liggen, forceren. De centrumverdediger beriep zich op de kans op aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering bij de club van trainer Mark van Bommel én een verstoorde arbeidsrelatie met FC Volendam. Van de Ven wilde op basis daarvan zijn contract laten ontbinden, maar de arbitragecommissie zag daar geen enkele aanleiding toe.