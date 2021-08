Twijfel over Vinícius: ‘Ik hou niet zo van tweede keusjes van Benfica’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 09:02 • Yanick Vos • Laatste update: 09:10

Aad de Mos heeft geen hoge verwachtingen van Carlos Vinícius, de 26-jarige spits van Benfica die op het punt staat om op huurbasis over te stappen naar PSV. De voormalig trainer van de Eindhovenaren vindt dat PSV hoger had moeten inzetten toen bekend werd dat Luuk de Jong niet haalbaar was, zo laat hij weten in een video op de website van het Eindhovens Dagblad.

“Als je ziet dat Luuk de Jong niet haalbaar is, wat de oorzaak ook is, dan moet je er twee of drie klaar hebben staan”, aldus De Mos. “Als de financiële mogelijkheden er voor zijn, dan denk ik ook dat het noodzaak is. Als het even niet loopt met Zahavi, dan gaat hij toch te veel nadenken. Het is niet een echte killer op dat moment, het is een gevoelsmens, dat zie je. Dan heb je toch iemand nodig die ze er inlegt voor je. Ik hou niet zo van tweede keusjes van Benfica.”

Vinícius werd vorig seizoen door Benfica verhuurd aan Tottenham Hotspur, waar hij in 22 wedstrijden tot 10 doelpunten en 3 assists kwam. The Spurs hadden een optie tot koop ter waarde van 45 miljoen euro, maar besloten deze niet te lichten. Benfica-trainer Jorge Jesus liet eerder al weten dat Vinícius ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet in zijn plannen voorkomt. De Mos is allesbehalve enthousiast over de Braziliaanse aanvaller. “Als je niet speelt bij Benfica, dan denk ik dat je bij PSV geen potten gaat breken. Ik wil iemand zien die als zijn naam gevestigd heeft en PSV direct beter maakt. Als hij erin komt en dat heeft PSV nodig als je dit jaar voor het kampioenschap wil spelen.”

Ondanks dat ook Eintracht Frankfurt en Zenit Sint-Petersburg ook voor hem in de markt waren, lijkt PSV er dus in te slagen om hem binnen te halen. De aanvaller zal vandaag een medische keuring ondergaan en daarna de laatste details afronden. Het Braziliaanse UOL Esporte meldt dat PSV een huurvergoeding van 2,5 miljoen euro gaat betalen en een optie tot koop bedingt. Benfica telde in de zomer van 2019 zeventien miljoen euro neer om Vinícius los te weken bij Napoli, voor wie hij overigens nooit een officiële wedstrijd speelde. In Portugese dienst was hij goed voor 24 doelpunten en 13 assists. Vinícius droeg eerder het shirt van AS Monaco, Rio Ave, Real SC, Grêmio Esportivo Anápolis, Palmeiras en Santos.