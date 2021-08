‘Van Gaal zei: ‘Ik denk niet dat jij dat kan, maar ik vertrouw op Danny Blind’'

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 08:01 • Daniel Cabot Kerkdijk

Georginio Wijnaldum beleeft zijn echte doorbraak in het Nederlands elftal op het WK van 2014 in Brazilië met Louis van Gaal als bondscoach. Zeven jaar later kruisen hun wegen elkaar weer. De middenvelder van Paris Saint-Germain heeft een goed gevoel over de hernieuwde samenwerking met Van Gaal, die voor de derde keer voor de selectie van Oranje staat. Al waren er ook momenten dat Wijnaldum wel moest wennen aan zijn aanpak.

“Ik kan me een training herinneren, dat hij mij erg op mijn huid zat. Dat ik het gevoel kreeg dat alles op mij gericht was”, vertelt Wijnaldum in gesprek met De Telegraaf. “In de kleine partijtjes schreeuwde de bondscoach steeds dat ik moest omschakelen. Toen liet ik me even gaan en nam de bondscoach mij apart om uit te leggen waarom hij het zo deed.”

Wijnaldum speelde zich op het WK van 2014 in de basis van Oranje om er vervolgens nooit meer uit te verdwijnen, op wat kleine blessureperiodes na. Van Gaal was aanvankelijk niet geheel overtuigd van de middenvelder. “Ik weet nog dat ik op gesprek moest komen op de kamer van de bondscoach en dat ik daar te horen kreeg dat ik zou spelen in de derde groepswedstrijd tegen Chili. ‘Jij gaat spelen op de plek van De Guzman’, zei de bondscoach. ‘Ik weet niet of jij die positie goed kunt invullen.”

“Zelf denk ik van niet, maar Danny Blind (de assistent-bondscoach, red.) heeft er alle vertrouwen in dat jij het goed gaat doen. En ik vertrouw mijn assistent’.” De teller van Wijnaldum, die in november 31 jaar wordt, staat inmiddels op 79 interlands. Een loopbaan als A-international met hoogte- en dieptepunten, zoals bijvoorbeeld de eliminatie tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK. Wijnaldum heeft veel nagedacht over waarom het zo is gelopen. “We zijn niet goed omgegaan met de lastige situaties die we tegenkwamen, zoals de warmte en de speelwijze van de Tsjechen, die overal op het veld één-op-één-duels uitvochten.”

“Dat hebben we niet als team opgelost, maar iedereen heeft het voor zichzelf proberen op te lossen.” De onwennigheid met het door toenmalig bondscoach Frank de Boer gekozen 5-3-2-systeem was ook een van de redenen. “Dat was nieuw voor ons. De meeste jongens zijn meer gewend aan 4-3-3. We hebben een snelcursus gehad in 5-3-2, maar behoorlijk wat spelers hadden het nog niet eerder gespeeld. Natuurlijk gaan er dan dingen fout.” Hij wil niet zeggen dat het een slecht systeem is. “Op het WK in 2014 heeft het goed gewerkt, maar toen hadden we wel langer de tijd om het te oefenen.”