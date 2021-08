Van Bergen liep blauwtje bij Messi: ‘Dit had ik niet kunnen bedenken’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 07:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:20

Mitchell van Bergen zal zijn debuut voor Stade de Reims waarschijnlijk nooit meer vergeten. De aanvaller speelde afgelopen zondag als invaller zijn eerste minuten voor de club in het thuisduel met Paris Saint-Germain (0-2 verlies) in de Ligue 1 en na afloop kreeg hij niet het shirt maar wel een korte knuffel van Lionel Messi. Van Bergen zag alles en iedereen in het Stade Auguste-Delaune II gek worden rondom de invalbeurt van Messi.

Messi kwam na 66 minuten binnen de lijnen en Van Bergen deed dat vijf minuten later. De ex-speler van Vitesse en sc Heerenveen wist niet wat hem overkwam toen de Argentijn begon met warmlopen. “Het is niet normaal wat er dan gebeurt, op het moment dat hij van die bank af komt”, vertelt Van Bergen dinsdag in De Telegraaf. “Ons hele stadion gaat staan en begint zijn naam te schreeuwen. Dat geeft echt de rillingen over je lijf. Dan krijg je echt het besef van ’wóów, dit is écht the next level’. Niet te bevatten.”

A quick selfie, a banner signing and bumping into Thierry Henry! ????? A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG Watch Now - https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/9WvAvcMpgJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 29, 2021

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem toen ook even goed van dichtbij heb bekeken. Dit had ik niet kunnen bedenken. Niet dat ik hem zou kunnen tegenkomen op het veld en zó dicht bij hem zou zijn. Eerder dat ik voor hem in een stadion zou zitten.” Na afloop vroeg Van Bergen om het shirt van Messi, die enkele seconden eerder op de foto ging met het zoontje van doelman Predrag Rajkovic. Het bleef bij een hug. “Die kans krijg je ook bijna nooit meer, haha. Kylian Mbappé ook nog, ik heb Neymar nog even bij de kleedkamers gezien en shirtje geruild met Georginio Wijnaldum.”

“Daar ben ik echt superblij mee. Ik had naar hem gevraagd en we hebben even een praatje gemaakt. Hij is super relaxed. Het is niet normaal in wat voor team hij terecht is gekomen. Als je het tempo ook ziet waarin zij spelen… Absolute wereldtop natuurlijk.” Van Bergen snapt het fotomoment van Messi en het zoontje van Rajkovic wel. “Als ik een zoontje zou hebben, had ik misschien wel hetzelfde gedaan.”

“De mensen komen uit elke uithoek van de wereld vandaan om naar deze man te kijken, rennen soms voor hem het veld op. Niets is te gek naar Messi toe. Ik vraag me wel af hoe het voor hem zal zijn. Of hij ook zoiets zou hebben gehad van ’wat overkomt mij nou?’. Dat lachje tijdens de warming-up toen iedereen uit zijn dak ging, dat handje omhoog…”, memoreert Van Bergen.