‘Marc Overmars appte: ‘Oh Ray, ik moet terugkeren om de club te helpen’’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 06:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:06

Marc Overmars heeft een bericht aan voormalig teamgenoot Ray Parlour gestuurd waarin hij vertelde dat hij Arsenal maar wat graag zou helpen. De huidige situatie bij zijn voormalig werkgever uit Londen zou de directeur voetbalzaken van Ajax aan het hart gaan. Arsenal komt dit seizoen niet in Europa uit en is met drie nederlagen in de eerste drie duels, waarin ook niet werd gescoord, dramatisch aan de Premier League begonnen.

Arsenal gaf deze zomer bovendien liefst 147 miljoen uit aan de komst van nieuwe spelers zoals Ben White, Martin Ödegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi Lokonga en Nuno Tavares. Geen enkele club in Europa spendeerde zelfs tot dusver deze zomer zoveel geld aan nieuwe spelers, maar de resultaten zijn er voorlopig niet naar. “Overmars appte en vertelde mij: ‘Oh Ray, ik moet terugkeren en de club helpen’”, vertelde Parlour, een oud-middenvelder van onder meer Arsenal, in een radiouitzending van talkSPORT.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet alleen manager Mikel Arteta staat onder druk: ook technisch directeur Edu, eveneens een oud-speler van Arsenal, wordt onder de loep genomen door supporters en media. Het bestuur van de Londenaren heeft Arteta naar verluidt tot oktober gegeven om de zaak weer op de rails te krijgen. “De rol van technisch directeur is zeer belangrijk en ze zijn voor Edu gegaan. Het halen van nieuwe spelers is een belangrijke taak, voor welke club dan ook. Ik weet niet wat zijn relatie met Arteta is, ik heb geen contact met ze.”

“Ik ken Edu als speler en hij speelde voor winnende teams. Hij weet waarschijnlijk wat Arsenal nodig heeft, maar het is meer of je een speler kan overtuigen of niet. Als je niet in Europa speelt, hoe kan je dan spelers overtuigen?”, vroeg Parlour zich openlijk af toen hij een vraag over Edu kreeg. “Iedereen wil in de Champions League of de Europa League spelen. Het is heel moeilijk. Je zal meer dan de gebruikelijke prijs moeten betalen en dat hebben ze waarschijnlijk bij een paar spelers ook gedaan.”

Overmars is sinds 2012 onderdeel van de directie van Ajax. Daarvoor was hij commissaris voetbalzaken bij Go Ahead Eagles en techniektrainer bij de Amsterdammers. Ruim twee jaar geleden zette hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 met Ajax. Overmars wordt al jaren met Arsenal maar ook een andere ex-werkgever, Barcelona, in verband gebracht.

Overmars drukte vier maanden geleden een eventueel vertrek van hemzelf de kop in. “Ik heb de komende weken ook de nodige gesprekken met de club, maar voor mij is het allemaal niet zo spannend. Dus ik verwacht dat het allemaal wel weer goedkomt.”