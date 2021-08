Transfer van Sven Botman naar de Premier League van de baan

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 00:01 • Chris Meijer

Een transfer van Sven Botman naar Wolverhampton Wanderers is van de baan, zo meldt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert stelde drie dagen geleden dat Lille OSC een bod van the Wolves naar de prullenbak had verwezen. De huidige nummer achttien van de Premier League heeft nu besloten om de stekker uit de onderhandelingen te trekken, waardoor de kans een stuk kleiner is geworden dat Botman op de valreep een transfer gaat maken.

Botman werd de afgelopen tijd eveneens gelinkt aan Sevilla, mits Jules Koundé door Chelsea wordt weggekaapt uit Andalusië. De Franse journalist Nabil Djellit, werkzaam voor onder meer France Football, meldt echter dat Sevilla een bod van 55 miljoen euro naast zich neergelegd heeft en Koundé alleen laat gaan als zijn afkoopclausule van 70 miljoen euro geactiveerd wordt. Zoals het er nu naar uitziet, is de kans klein dat Sevilla zich op de valreep in Noord-Frankrijk moet melden voor Botman.

Waar er nog een kleine kans lijkt te bestaan dat het op de valreep nog van een overstap naar Sevilla gaat komen voor Botman, is een transfer naar Wolverhampton Wanderers van de baan. The Wolves hebben de stekker uit de onderhandelingen met Lille getrokken en zijn in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger nu uitgekomen bij Tosin Adarabioyo van Fulham. Eerder werd Duje Caleta-Car van Olympique Marseille gelinkt aan Wolverhampton Wanderers.

Lille betaalde een jaar geleden acht miljoen euro aan Ajax voor de verdediger, die een contract tot de zomer van 2025 signeerde. Hij kwam in zijn eerste seizoen voor les Dogues meteen tot 47 duels in alle competities, waarvan 45 als basiskracht. Botman miste deze voetbaljaargang geen minuut van de eerste vijf officiële duels van Lille, dat dan ook de absolute hoofdprijs vraagt voor zijn nog tot medio 2025 lopende contract.