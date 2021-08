Eduardo Camavinga lijkt na vermeend akkoord op weg naar Real Madrid

Maandag, 30 augustus 2021 om 23:29 • Chris Meijer

Eduardo Camavinga gaat Stade Rennais verruilen voor Real Madrid, zo weten Canal+ en TF1 te melden. L’Équipe meldde vorige week al dat de achttienjarige middenvelder vermoedelijk spoedig zou gaan vertrekken bij Stade Rennais. Dat lijkt nu dus het geval te zijn, daar de Franse televisiezender reeds melding maakt van een medische keuring. Andere internationale media zijn voorzichtiger en stellen dat er sprake is van 'vergevorderde onderhandelingen' tussen beide clubs.

Canal+ rept van een akkoord tussen Real Madrid en Stade Rennais, los van enkele kleine details. TF1 voegt toe dat de transfersom tussen de 28 en 30 miljoen euro zal liggen, exclusief bonussen. Le Parisien en Goal melden dat er inderdaad sprake is van ‘vergevorderde onderhandelingen’, maar voegen toe er echter vooralsnog geen sprake van een akkoord is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Fabrizio Romano stelt dat er voorlopig nog geen overeenkomst is tussen Real Madrid en Stade Rennais. Volgens de transfermarktexpert heeft de Spaanse topclub wel een officieel bod gedaan op de Franse middenvelder. “De deal is nog niet voor honderd procent rond, maar de onderhandelingen zijn vergevorderd. Camavinga wil vertrekken bij Stade Rennais”, schrijft Romano. Hij meldt dat Real Madrid een bod van ruim dertig miljoen euro heeft uitgebracht. Camavinga heeft zelf al een persoonlijk akkoord bereikt met de Koninklijke over een tot medio 2026 lopend contract.

Stade Rennais heeft de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd om het tot medio 2022 lopende contract van de achttienjarige middenvelder open te breken en te verlengen. Om te voorkomen dat hij over een jaar transfervrij de deur uitwandelt, is het de club er alles aan gelegen om hem in de resterende acht dagen van de huidige transferperiode van de hand te doen. De marktwaarde van Camavinga wordt door Transfermarkt geschat op 55 miljoen euro.

De door Stade Rennais opgeleide Camavinga brak twee seizoenen geleden door in de hoofdmacht van de Franse club. De drievoudig Frans international heeft 88 officiële wedstrijden voor Stade Rennais achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 5 assists. Afgelopen weekeinde lijkt hij tegen SCO Angers als invaller zijn laatste wedstrijd voor de club te hebben gespeeld. De afgelopen tijd werd hij ook gelinkt aan onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain.