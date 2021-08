Bundesliga-clubs hikken aan tegen vraagprijs van PSV van 6,5 miljoen

Maandag, 30 augustus 2021 om 22:57 • Laatste update: 23:17

Ritsu Doan hoopt PSV op de slotdag van de transferwindow nog te verlaten voor een overstap naar de Bundesliga. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International melden dat onder meer FC Augsburg, FSV Mainz 05 en TSG 1899 Hoffenheim in de markt zijn voor de 23-jarige Japanse aanvaller, maar dat deze clubs voorlopig aanhikken tegen de vraagprijs van 6,5 miljoen euro. Daardoor lijkt het er voorlopig op dat Doan bij PSV zal blijven.

Doan is al in Japan, waar hij zich voorbereidt op de WK-kwalifcatiewedstrijden tegen Oman en China. Er staat daar een medisch team klaar om hem te keuren als dat nodig is, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat zij in actie hoeven te komen. Het management van Doan voerde maandag in Duitsland gesprekken met FC Augsburg, FSV Mainz 05 en TSG 1899 Hoffenheim. De conclusie daarvan is dat de Bundesliga-clubs aanhikken tegen de vraagprijs van PSV voor het nog tot medio 2024 lopende contract van Doan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV lijkt een behoorlijk deel van de in 2019 aan FC Groningen betaalde 7,5 miljoen euro terug te willen verdienen. Doan ligt goed in de markt in Duitsland na een uitleenbeurt bij Arminia Bielefeld, voor wie hij vorig seizoen in 34 Bundesliga-wedstrijden goed was voor 5 doelpunten en 3 assists. Verder lijken ook Érick Gutiérrez en Dante Rigo bij PSV te blijven. De entourage van de Mexicaanse middenvelder sprak weliswaar met Torino, maar de Italiaanse club ondernam verder geen concrete actie. Rigo mag niet spelen voor Jong PSV en komt niet in de plannen bij de hoofdmacht voor, alleen is er op dit moment geen concrete belangstelling.

Santiago Arias

De naam van Santiago Arias zong de afgelopen tijd rond bij PSV, maar van een rentree komt het niet. De 29-jarige Colombiaanse vleugelverdediger wordt komend seizoen door Atlético Madrid verhuurd aan Granada. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, benadrukt via Twitter dat PSV ook niet in de markt is geweest voor Arias, die eerder tussen 2013 en 2018 in Eindhoven speelde en voor 11 miljoen euro aan Atlético werd verkocht.