Cristiano Ronaldo lijkt favoriete rugnummer door regels te kunnen vergeten

Maandag, 30 augustus 2021 om 22:28 • Chris Meijer

Het is nog de vraag met welk rugnummer Cristiano Ronaldo bij Manchester Untied zal gaan spelen. De 36-jarige aanvaller - die door de Engelse grootmacht wordt overgenomen van Juventus - speelt al jaren met het rugnummer 7 op het shirt, maar lijkt bij een rentree in Engeland genoegen te moeten nemen met een ander rugnummer. Edinson Cavani draagt momenteel namelijk het favoriete rugnummer van Ronaldo en mag volgens de regels van de Premier League niet meer wisselen.

Er deden eerder berichten de ronde dat het rugnummer 7 met het vertrek van Daniel James bij Manchester United vrij zou komen. De 23-jarige vleugelaanvaller vertrekt voor 28 miljoen euro naar Leeds United en droeg het rugnummer 21. Cavani zou bereid zijn om dat rugnummer over te nemen, waardoor Ronaldo dan met 7 kan gaan spelen. Dit lijkt volgens de regels van de Premier League echter niet te kunnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De regels van de Engelse competitie schrijven namelijk voor dat wanneer een speler met een bepaald rugnummer aan het seizoen begint, hij deze voor het einde van de jaargang niet kan veranderen. Tenzij de speler in kwestie een transfer maakt naar een andere club, maar een vertrek van Cavani bij Manchester United is momenteel niet aan de orde. Om dezelfde reden kan Ronaldo ook niet met 9 - het rugnummer dat hij in zijn eerste jaar bij Real Madrid droeg, toen Raúl met 7 speelde - gaan spelen, aangezien Anthony Martial dat rugnummer draagt.

Ook Jadon Sancho wilde eigenlijk het shirt met nummer 7. Maar omdat dit niet kon, koos hij voor 25: 2 plus 5 is immers alsnog 7. Ronaldo zou nog wel voor rugnummer 28, dat hij in het begin van zijn carrière droeg bij Sporting Portugal, kunnen kiezen. Het rugnummer 17 werd eveneens als mogelijkheid genoemd, omdat Ronaldo dit ooit droeg bij de Portugese nationale ploeg. Fred speelt echter met 17 op het shirt. Manchester United zou ook nog kunnen besluiten om de Premier League om een uitzondering op de regels te vragen.