Van der Gijp: ‘Is hij slechter dan Álvarez? Ik had 20 miljoen euro gepakt’

Maandag, 30 augustus 2021 om 21:05 • Chris Meijer • Laatste update: 21:08

Als het aan René van der Gijp ligt, had Ajax Edson Álvarez verkocht aan Stade Rennais en Quinten Timber binnenboord gehouden als zijn opvolger. De analisten van het programma Veronica Inside zijn bijzonder te spreken over het optreden van de twintigjarige middenvelder in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord (3-1). De Domstedelingen namen Timber eerder deze zomer transfervrij over van Ajax.

“Op het middenveld was Utrecht gewoon beter”, zo begint Hans Kraay junior in het praatprogramma toen de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord ter sprake kwam. “Quinten Timber, die van Ajax is gekomen, speelde heel erg goed. Maher doet het onder Hake heel goed en Gustafson loopt één op vijf, die doet dingen waarvan je denkt: dat is een goede voetballer. Timber is een controleur, maar je kunt echt zien dat hij bij Ajax is opgeleid.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Die Timber speelt als controleur en die is slechter dan Álvarez? Dan had ik twintig miljoen euro voor Álvarez gepakt. Een bal afpakken en bij de juiste kleur inleveren... Schei toch uit, man. Hij speelde hartstikke goed”, zo haakt Van der Gijp in. Stade Rennais was serieus in de markt voor Álvarez, maar Ajax verwees een bod van twintig miljoen euro naar de prullenbak. “Ik heb Timber vaak bij Jong Ajax zien spelen”, vervolgt Kraay. “Hij doet nooit gekke dingen. Maar omdat hij er zo lekker in zat, ging hij ook technische dingen doen. Hij is een hele nuchtere jongen, heerlijk om hem erbij te hebben.”

“Feyenoord speelde voor het eerst tegen een elftal dat betere spelers heeft en net zoveel inzet toonde. Dus het was heel normaal dat Utrecht won. Utrecht heeft meer kwaliteit. Feyenoord heeft een hele bank met jeugd zitten en bij Utrecht vielen een kwartier voor tijd drie echte eerste elftalspelers fris in. Utrecht is gewoon een heel goed elftal”, geeft Johan Derksen te kennen. Hij is ook te spreken over Simon Gustafson, die tegen Feyenoord trefzeker was vanaf de strafschopstip. “Er is niemand in Nederland die betere strafschoppen neemt. Zó rustig en hij wacht gewoon tot de keeper gaat. Hij beheerst het uitstekend. Dat is wel lekker, want er zijn weinig die zo rustig zijn.”