Haaland kijkt uit naar Oranje: ‘Hij is de beste tegen wie ik gespeeld heb’

Maandag, 30 augustus 2021 om 20:39 • Chris Meijer

Erling Braut Haaland kijkt uit naar het treffen met Virgil van Dijk. De 21-jarige spits staat komende woensdag met Noorwegen tegenover het Nederlands elftal, waar de centrumverdediger van Liverpool voor het eerst weer deel van uitmaakt sinds zijn zware knieblessure. Haaland noemt Van Dijk in gesprek met het Noorse TV2 de beste verdediger tegenover wie hij tot dusver heeft gestaan.

“Ik ben eigenlijk voor niemand bang”, zo begint Haaland. De jonge spits is wel vol lof over Van Dijk. “Ik denk dat hij de beste verdediger is. Er zullen ongetwijfeld een aantal mensen in deze ruimte (Haaland schoof maandag aan bij de persconferentie richting het duel met Oranje, red.) het met me eens zijn. Hij is snel, sterk en slim, dat zijn de belangrijkste aspecten die je moet hebben. Ik heb twee keer tegen hem gespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haaland stond in het najaar van 2019 met Red Bull Salzburg tegenover het Liverpool van Van Dijk in de Champions League. De spits scoorde in het met 4-3 verloren duel op Anfield en kwam niet tot een doelpunt in de met 0-2 verloren wedstrijd in Oostenrijk. “Hij is de beste tegen wie ik tot nu toe gespeeld heb. Hij is een goede speler, dus we moeten zorgen dat we om hem heen kunnen spelen”, vertelt Haaland. Hij denkt dat er het nodige veranderd is sinds zijn laatste ontmoeting met Van Dijk.

“Ik heb me ontwikkeld als doelpuntenmaker, ook al scoorde ik in Salzburg ook vaak. Ik ben groter, sterker, sneller en een betere afmaker geworden. Maar ik heb nog steeds veel stappen te zetten”, gaat de spits verder. “Van Dijk heeft dat natuurlijk ook. Mensen ontwikkelen zich nu eenmaal constant. Het Nederlands elftal zit vol sterren, maar hij is de beste daar en ik kijk er naar uit hem te ontmoeten. We zullen tegen Oranje een topwedstrijd moeten spelen.”