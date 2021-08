Frenkie de Jong maakt kennis met Van Gaal: ‘Zijn praatje was iets langer’

Maandag, 30 augustus 2021 om 20:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:37

Frenkie de Jong heeft maandag voor het eerst met Louis van Gaal op het trainingsveld gestaan. Na afloop van de eerste training van Oranje blikt de middenvelder van Barcelona terug op de kennismaking met de bondscoach, die hij pas één keer eerder ontmoet had. Tegenover de NOS spreekt hij zijn nieuwsgierigheid uit naar de samenwerking met Van Gaal. “Je hoort wel verhalen, maar ik ben benieuwd hoe de week zal verlopen”, aldus De Jong.

“De eerste kennismaking was goed. Voor aanvang van de training hield de trainer een praatje, dat iets langer duurde dan normaal omdat hij nieuw is. Maar dat is prima”, glimlacht De Jong. “Ik ben nog steeds wel nieuwsgierig naar de trainer Van Gaal. Ik heb hem natuurlijk nog nooit persoonlijk meegemaakt. Ik heb hem één keer eerder ontmoet, dat was het. Je hoort wel verhalen, maar ik ben benieuwd hoe de week zal verlopen."

Over de verwachtingen rondom de samenwerking met Van Gaal kan De Jong nog niet diep ingaan na de eerste ontmoeting. Wel merkte viel hem het karakter van de keuzeheer meteen op. “Hij heeft sowieso charisma van zichzelf. En autoriteit, ik denk niet dat dat iets slechts is als trainer. Kijk, met iedere nieuwe trainer voelt het weer als een nieuwe start. Iedere trainer heeft zijn eigen ding, eigen speelwijze, eigen regels", aldus De Jong, die al kort een individueel gesprek voerde met Van Gaal. "Over van alles; voetbal, persoonlijk, hoe ik me voel... van dat soort dingen."

Van Gaal leidde maandag in Zeist zijn eerst training van het Nederlands elftal sinds zijn terugkeer bij Oranje. De bondscoach stond eerder van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 aan het roer bij Oranje. Van Gaal moet zijn spelersgroep in slechts twee dagen voorbereiden op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Woensdag staat Noorwegen-Nederland in Oslo op het programma; zondag speelt Oranje een thuisduel met Montenegro en volgende week dinsdag ontvangt Nederland Turkije.