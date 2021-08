Atalanta en AZ maken transfer van Koopmeiners officieel wereldkundig

AZ en Atalanta hebben de transfer van Teun Koopmeiners officieel wereldkundig gemaakt. De 23-jarige middenvelder bevestigde zondag na afloop van de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen dat hij de overstap naar Italië zou gaan maken. Koopmeiners tekent in Italië een vijfjarig contract en levert AZ naar verluidt twaalf miljoen euro op, al kan dat bedrag nog met twee miljoen euro oplopen door bonussen.

Koopmeiners wordt in Italië ploeggenoot van Hans Hateboer, Marten de Roon, Robin Gosens en Sam Lammers. “Het heeft even geduurd. Ik heb geprobeerd altijd open te zijn, maar je kunt ook niet altijd alles op tafel gooien. Maar ja, het is rond”, zei Koopmeiners zondag voor de camera van ESPN. De middenvelder barstte in tranen uit toen hij over zijn vertrek bij AZ vertelde. “Het was heel bijzonder, ik speelde dertien jaar bij de club en het is mooi dat ik nu een stap mag maken.”

“Het is geweldig voor Teun dat zijn transfer er daadwerkelijk van is gekomen”, zo licht directeur voetbalzaken Max Huiberts het vertrek van Koopmeiners toe op de website van AZ. “Hij is een voorbeeldig prof en een heel goed mens. Zowel op als naast het veld heeft hij zijn waarde ruimschoots bewezen. Waar hij in 2009 als kleine jongen in de AZ Jeugdopleiding kwam, maakt hij nu als één van de beste spelers van de Eredivisie een toptransfer.”

“Na de voorgaande transfers maakt nu opnieuw een jeugdexponent een aansprekende vervolgstap. Daar mag iedereen binnen AZ trots op zijn, want het laat andermaal zien dat er bij ons veel mogelijk is. We bedanken Teun voor de vele mooie momenten in het AZ-shirt en wensen hem veel succes voor de toekomst”, stelt Huiberts. Koopmeiners speelde sinds 2009 voor AZ en kwam uiteindelijk tot 154 duels in de hoofdmacht, waarin hij 43 keer scoorde en 17 assists gaf. AZ streek deze zomer 37 miljoen euro op met de verkoop van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest).