Manchester United noteert spoedig uitgaande transfer van 28 miljoen euro

Maandag, 30 augustus 2021 om 19:53 • Chris Meijer • Laatste update: 20:18

Leeds United gaat Daniel James overnemen van Manchester United, zo weten onder meer Fabrizio Romano en de Daily Telegraph te melden. De transfermarktexpert weet te melden dat Leeds United 28 miljoen euro gaat neertellen voor de 23-jarige vleugelaanvaller. De medische keuring staat dinsdag op het programma, waarna de transfer officieel bekendgemaakt zal worden.

Manchester United telde in de zomer van 2018 bijna achttien miljoen euro neer om James over te nemen van Swansea City. De 24-voudig international van Wales - die eerder voor Hull City en op huurbasis voor Shrewsbury Town speelde - kwam in de afgelopen twee seizoenen tot 74 officiële wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 9 assists. Ondanks een nog tot medio 2024 lopend contract werken the Red Devils nu mee aan het vertrek van James, die na de komst van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho in de pikorde daalde.

James had zondag in het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Manchester United (0-1) echter nog wel een basisplaats, maar werd na 53 minuten naar de kant gehaald. Leeds United is bereid om fors in de buidel te tasten voor James, die 28 miljoen euro moet kosten. Daarmee wordt de aanvaller de op één na duurste aankoop in de clubgeschiedenis van de huidige nummer vijftien van de Premier League, na de voor dertig miljoen euro van Valencia overgenomen Rodrigo. In een eerder stadium werd ook Club Brugge-aanvaller Noa Lang gelinkt aan Leeds United, maar transfermarktexpert Romano doet die berichten af als ‘fake’.