Real Madrid geeft hoop op komst Kylian Mbappé op

Maandag, 30 augustus 2021 om 19:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:33

Real Madrid heeft de komst van Kylian Mbappé in deze transferwindow voorlopig opgegeven, zo weet onder meer Sky Sports maandagavond te melden. Volgens de Britse sportzender heeft Paris Saint-Germain de deadline laten verlopen om te reageren op het bod van de Spaanse grootmacht, dat 170 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen bedroeg. Bij Real Madrid bestaat er echter groot vertrouwen dat Mbappé in januari alsnog binnengehaald zal worden.

Marca verzekerde eerder op de dag nog dat Real Madrid PSG bereid gevonden om in gesprek te gaan over Mbappé. Het laatste bod dat de Madrilenen hebben uitgebracht bedroeg 170 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan variabelen. De Koninklijke hoopte dat dat ook de laatste aanbieding voor Mbappé zou worden en hadden de deadline bepaald op maandagavond 18.00 uur. PSG verlangt een derde bod: Mbappé moet minimaal 200 miljoen euro opbrengen. Als reactie daarop en na het verstrijken van het gestelde ultimatum heeft Real Madrid zich teruggetrokken, zo klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RMC Sport bevestigt de berichtgeving, maar sluit ook niet uit dat het besluit van de Madrilenen ‘onderdeel is van een pokerspel’. Het Monegaskische medium geeft aan dat ‘een nieuwe wending’ nog altijd mogelijk is voor het verstrijken van de transferdeadline op dinsdagavond. Volgens de berichtgeving wil PSG de spits, die nog tot medio 2022 vastligt in de Franse hoofdstad, niet laten vertrekken voordat het contract verlopen is.

Ook het Spaanse AS bevestigt het nieuws dat de vertegenwoordigers van Real Madrid, momenteel aanwezig in Parijs, zich voorlopig hebben teruggetrokken uit de onderhandelingen. Desalniettemin spreekt de Madrileense sportkrant over een 'positief gevoel' dat blijft hangen bij los Galácticos, die motivatie putten uit het feit dat een transfer in ieder geval bespreekbaar lijkt. Mocht een overgang in de huidige transferperiode uitblijven, dan kan de goalgetter aan het einde van dit seizoen transfervrij worden overgenomen.

Ondanks de transfersoap kwam Mbappé zondag 'gewoon' in actie voor Paris Saint-Germain in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Stade de Reims (0-2). Mbappé maakte in die wedstrijd zijn twee mogelijk laatste doelpunten voor PSG. De Fransman wil dolgraag naar Real Madrid, maar heeft geen problemen om het seizoen bij PSG af te maken, indien een transfer nu niet tot stand komt. Mbappé staat op 175 officiële duels voor de club, waarin hij 135 keer scoorde en 63 assists gaf.