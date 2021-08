Depay ontbreekt tijdens eerste groepstraining onder Van Gaal

Maandag, 30 augustus 2021 om 18:35

Memphis Depay ontbreekt maandag tijdens de eerste training van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. De Telegraaf en Voetbal International melden dat de 27-jarige aanvaller van Barcelona tijdens de oefensessie van Oranje een aangepast programma in de gym afwerkt. Verder stond Van Gaal met een complete groep van 24 internationals op het veld voor de eerste training voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

Ook Virgil van Dijk was daarbij weer van de partij. “Het gaat goed, ik ben natuurlijk heel blij om weer terug te zijn. Het heeft lang geduurd, dus ik heb er weer zin in”, zei Van Dijk tegenover de kanalen van de KNVB nadat hij in Zeist was gearriveerd. “Laten we er iets moois van maken komende week. Het was fysiek en mentaal natuurlijk zwaar om weer op het veld te staan, maar gelukkig heb ik er drie goede wedstrijden op zitten. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken met Oranje. Natuurlijk heb ik Oranje gemist, het was heel lastig om thuis naar het EK te kijken.”

Alleen Memphis ontbreekt bij de groepstraining, hij werkt vandaag individueel programma af in de gym #Oranje pic.twitter.com/8cA89JnKj8 — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) August 30, 2021

Oranje neemt het tijdens de komende interlandperiode op tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). De afsluitende training voor de uitwedstrijd tegen de Noren staat dinsdag al op het programma en het is vooralsnog onduidelijk of Van Gaal dan zijn volledige selectie tot zijn beschikking heeft. Depay werkte vorige week maandag - een dag na de competitiewedstrijd tegen Athletic Club - bij Barcelona overigens ook een aangepast programma in de gym af. De aanvaller stond zondag namens Barcelona negentig minuten binnen de lijn in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Getafe, waarin hij het winnende doelpunt voor zijn rekening nam.