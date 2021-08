Barcelona en Tottenham bereiken akkoord over transfer van 30 miljoen

Maandag, 30 augustus 2021 om 18:12 • Chris Meijer

Barcelona en Tottenham Hotspur hebben een akkoord bereikt over Emerson Royal, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige rechtsback gaat in een deal ter waarde van dertig miljoen euro de overstap naar Engeland maken. Alleen een persoonlijk akkoord scheidt Emerson voorlopig nog van een transfer naar Tottenham, maar hij heeft wel zijn keuze voor the Spurs reeds gemaakt.

Sky Sports meldde dat Arsenal eveneens geïnteresseerd was in de diensten van Emerson, maar hij heeft zelf zijn keuze op Tottenham laten vallen. The Spurs zijn er inmiddels uit met Barcelona, nadat eerder op de dag al werd gemeld dat een akkoord aanstaande was. Emerson gaat de Catalanen totaal dertig miljoen euro - een bedrag waarin de bonussen al zijn inbegrepen - opleveren.

Hoewel de rechtsback zondag tegen Getafe (2-1 winst) nog in de basis begon, lijkt Ronald Koeman te kunnen leven met zijn vertrek. Emerson geeft Barcelona daarmee de nodige financiële lucht, terwijl Koeman met Sergiño Dest, Sergi Roberto en Òscar Mingueza over voldoende alternatieven beschikt op de rechtervleugel.

Emerson werd door Barcelona in 2019 voor twaalf miljoen euro overgenomen van Atlético Mineiro en direct voor twee seizoenen verhuurd aan Betis. In die constructie was opgenomen dat Betis recht had op een deel van het doorverkooppercentage voor Emerson. Die clausule kocht Barcelona af door deze zomer negen miljoen euro over te maken aan Betis. Emerson speelde dit seizoen in de eerste drie competitiewedstrijden mee, waarvan twee keer kort als invaller. Dat waren direct al zijn wedstrijden in het shirt van Barcelona.

Tegelijkertijd neemt Barcelona ook afscheid van Ilaix Moriba, over wie een akkoord bereikt is met RB Leipzig. De Duitse club gaat een vaste transfersom van vijftien miljoen euro - die door bonussen nog kan oplopen - neertellen voor de achttienjarige middenvelder, met wie Barcelona geen akkoord kon vinden over het verlengen van zijn tot 2022 lopende contract. Moriba had zijn zinnen al langere tijd gezet op een transfer naar Leipzig en bereikte weken geleden al een persoonlijk akkoord over een vijfjarige verbintenis. Tottenham Hotspur werd in sommige media genoemd, maar was volgens Romano niet in de race.