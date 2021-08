Stijn Schaars maakt technische staf van Jong Oranje compleet

Maandag, 30 augustus 2021 om 17:59 • Rian Rosendaal

Stijn Schaars is de nieuwe tweede assistent-bondscoach van Jong Oranje, zo is maandag officieel bekendgemaakt door de KNVB. De oud-middenvelder van onder meer AZ en PSV is in de technische staf van bondscoach Erwin van de Looi de opvolger van Peter Reekers, die deze functie de afgelopen twee jaar vervulde. Schaars gaat zijn werkzaamheden bij Jong Oranje combineren met zijn huidige functie als assistent-trainer van PSV Onder-18.

Schaars heeft bij Jong Oranje een contract getekend tot de zomer van 2022, zo voegt de KNVB daaraan toe. In de technische staf van Van de Looi zitten verder assistent-trainer Marcel Groninger en keeperstrainer Sierd van der Berg. Schaars sluit begin september aan bij Jong Oranje, dat op dinsdag 7 september aantreedt tegen Jong Moldavië in het kader van de EK-kwalificatiecyclus. De interland wordt afgewerkt in De Adelaarshorst en begint om 18.45 uur.

Stijn Schaars is als assistent toegevoegd aan de staf van Jong Oranje.https://t.co/wKyX4vkVPA — OnsOranje (@OnsOranje) August 30, 2021

De inmiddels 37-jarige Schaars kwam in zijn actieve loopbaan uit voor achtereenvolgens Vitesse, AZ, Sporting Lissabon, PSV en sc Heerenveen. De voormalig middenvelder liet 24 interlands voor het Nederlands elftal noteren en kwam daarnaast 20 keer in actie voor Jong Oranje.