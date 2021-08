Veerman weigert publicatie interview na kritische column Driessen

Maandag, 30 augustus 2021 om 17:48 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen was maandagochtend in zijn column voor De Telegraaf al kritisch op Joey Veerman en in de podcast van de krant richt de chef voetbal opnieuw zijn pijlen op de middenvelder van sc Heerenveen. Driessen wilde deze maandag een uitgebreid artikel publiceren over de door AZ begeerde Veerman, maar door inmenging van de speler en zijn management kon daar een streep door worden gezet.

"Het eerste wat ik beet wil pakken, en Mike (Verweij, red.) is er ook van de hoogte gesteld", zo opent Driessen maandag in de podcast Kick-Off. "We hadden een uitstekend stuk over Joey Veerman en de hele situatie bij Heerenveen. Dat was kortgesloten met Joey Veerman en met zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen. Dat verhaal stond eigenlijk op het punt om gepubliceerd te worden zojuist, en het is allemaal teruggetrokken door de zaakwaarnemer en Joey Veerman. Omdat er vanochtend een niet welgevallige column in de krant stond over Joey Veerman van mijn hand."

"Daarin stel ik dat Joey Veerman niet mag zeuren en gewoon moet afwachten of AZ en Heerenveen eruit komen", gaat Driessen verder. "Dat was het kamp-Veerman te gortig en die hebben dat hele verhaal ingetrokken. Dan denk ik: Nou, dat vind ik zó klein, op zo'n manier daarop reageren. Je moet blij zijn dat AZ belangstelling heeft en dat ze meer willen betalen dan ze ooit hebben gedaan voor een binnenlandse transfer. En het kost wat tijd. En dat je er dan over valt dat je aangepakt wordt, terwijl je vorig jaar je contract hebt verlengd en verbeterd bij Heerenveen zonder gelimiteerde transfersom op te nemen. Dan kan je beter naar jezelf kijken en in de spiegel kijken of je het nou allemaal zo goed hebt geregeld voor Joey Veerman. In plaats van een interview terug te trekken."

Driessen schreef in zijn column al dat het logisch is dat Heerenveen circa acht miljoen euro wil overhouden aan Veerman, en niet akkoord gaat met het bod van AZ van 4 à 4,5 miljoen euro. "Te pas en te onpas laat Veerman zich daarover verbaal en non-verbaal gaan. Totaal ongepast”, stelde Driessen. “Het is niet alleen de bedrijfsstrategie van Heerenveen, Veerman en zijn zaakwaarnemer waren er vorig jaar zelf bij toen ze een verlengd contract tegen betere voorwaarden tekenden zonder gelimiteerde transfersom. Veerman mag niet zeuren."