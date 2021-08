Barcelona en RB Leipzig akkoord over Moriba; bedrag is bekend

Maandag, 30 augustus 2021 om 17:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:18

Barcelona gaat definitief afscheid nemen van Iliax Moriba, zo melden Marca en Fabrizio Romano. De Catalanen hebben een akkoord bereikt met RB Leipzig over de directe overgang van de achttienjarige middenvelder, die niet wilde bijtekenen. De vaste transfersom bedraagt volgens Marca vijftien miljoen euro en kan via bonussen oplopen naar twintig miljoen euro. Moriba zal voor vijf jaar tekenen.

Moriba had zijn zinnen al langere tijd gezet op een transfer naar Leipzig en bereikte weken geleden al een persoonlijk akkoord. Tottenham Hotspur werd in sommige media genoemd, maar was volgens Romano niet in de race. Moriba heeft toestemming van Barcelona om af te reizen naar Leipzig, waar zijn medische keuring al gepland staat. Hij zal vermoedelijk dinsdag gepresenteerd worden.

Barcelona voelde zich gedwongen om over te gaan tot het verkopen van Moriba, een jeugdproduct van de club dat vorig jaar indrukwekkend doorbrak onder Ronald Koeman. Moriba wil zijn volgend jaar aflopende contract niet verlengen en deze transferwindow is voor Barcelona de laatste kans om een fatsoenlijk bedrag aan de middenvelder over te houden.

Bij RB Leipzig wordt Moriba binnengehaald als vervanger van Marcel Sabitzer. De aanvoerder van de club beschikte óók over een volgend jaar aflopend contract en is voor zestien miljoen euro verkocht aan Bayern München. Moriba, die onlangs bekendmaakte voor Guinee uit te willen komen in plaats van Spanje, strandt op achttien officiële duels voor Barça, waarin hij 1 keer scoorde en 3 assists gaf.

Barcelona is ook bezig met de verkoop van Emerson Royal, zo schreef Fabrizio Romano eerder op de maandagmiddag. Er zijn verregaande onderhandelingen gaande met Tottenham Hotspur, dat dertig miljoen euro wil neertellen voor de 22-jarige rechtsback. Emerson speelde dit seizoen in de eerste drie competitiewedstrijden mee, waarvan twee keer kort als invaller. Dat waren direct al zijn wedstrijden in het shirt van Barcelona.