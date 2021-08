AZ gaat in op aanbieding voor Joey Veerman: ‘Er zijn grenzen’

Maandag, 30 augustus 2021 om 16:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:40

AZ acht het 'niet waarschijnlijk' dat Joey Veerman vanaf woensdag kan aansluiten bij de A-selectie. De Alkmaarders hebben zoals bekend een bod uitgebracht op de 22-jarige middenvelder, maar zijn ver verwijderd van een akkoord met sc Heerenveen. "We hebben aangegeven hoeveel financiële rek er wat ons betreft nog inzit", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts tegenover Voetbal International.

Zelf verklaarde Veerman zondag na afloop van de wedstrijd tegen nota bene AZ (1-3 voor de Alkmaarders) dat de club een bod van 4 tot 4,5 miljoen euro heeft uitgebracht. "Heerenveen heeft blijkbaar hogere bedragen in gedachten", zegt Huiberts zonder het genoemde bod van Veerman te bevestigen. "We dachten een redelijke kans te maken Joey over te nemen. Maar in de huidige situatie wordt het lastig. Tenzij Heerenveen zich bedenkt."

Veerman is in beeld als vervanger van Teun Koopmeiners, die voor veertien miljoen euro is verkocht aan Atalanta. AZ kijkt niet naar alternatieven voor de middenvelder van Heerenveen. "We hebben Fredrik Midtsjö nog binnenboord, bovendien hebben Jordy Clasie en Tijjani Reijnders bewezen prima op de plek van Teun te kunnen spelen", verklaart Huiberts.

AZ haalde deze transferwindow ruim vijftig miljoen euro op, maar gaf zelf slechts zeven miljoen euro uit. Volgens Huiberts past dat binnen het beleid van de Alkmaarders. "We gaan niet opeens onze werkwijze overboord gooien. Voor Veerman zijn we bereid ver te gaan, maar er zijn grenzen. Ons aankoopbeleid blijft vooral gericht op spelers die hier verder kunnen groeien. Jongens als Jesper Karlsson, Sam Beukema, Hakon Evjen, Yukinari Sugawara, Thijs Oosting. En wanneer nodig een ervaren kracht als Bruno Martins Indi."

"Op de posities van Myron Boadu, Jonas Svensson en Marco Bizot hebben we nieuwe spelers gehaald", zo doelt Huiberts op het aantrekken van Vangelis Pavlidis, Aslak Fonn Witry en Peter Vindahl. "Voor Stengs en Koopmeiners hadden we eerder al vervangers in huis. Daar willen we graag Veerman aan toevoegen, maar op dit moment is dat niet waarschijnlijk."