Transfer Nicolás Tagliafico omschreven als ‘zeer gecompliceerd’

Maandag, 30 augustus 2021 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:03

Ajax verkoopt Nicolás Tagliafico aan West Ham United, zo meldt De Telegraaf. De 28-jarige verdediger gaat de Amsterdammers naar verluidt twaalf miljoen euro opleveren. Ajax en West Ham zijn mondeling akkoord, maar Tagliafico moet nog tot een persoonlijk akkoord komen met de club uit de Premier League. Mike Verweij voegt toe dat de afronding van de transfer als 'zeer gecompliceerd' wordt omschreven. "De spanning stijgt", aldus de journalist.

De transfer van Tagliafico naar West Ham United is dus nog lang geen uitgemaakte zaak. De Argentijnse linksback heeft een eerste contractvoorstel voor vier seizoenen van de hand gewezen, zo weet de ochtendkrant. Tagliafico is zelf naar Venezuela afgereisd voor interlandverplichtingen en laat de onderhandelingen volledig over aan zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper. Geprobeerd wordt om voor dinsdagavond 23.59 uur tot een vergelijk te komen met West Ham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorig jaar wilde Ajax al meewerken aan een transfer voor Tagliafico. Toen werden bedragen tussen de 20 en 25 miljoen euro genoemd. De Amsterdammers lijken met een vergoeding van twaalf miljoen euro nu water bij de wijn te doen. Over dat bedrag was al eerder een mondelinge afspraak gemaakt met Tagliafico en zijn entourage. Marc Overmars vertelde zondag al tegenover ESPN rekening te houden met het vertrek van Tagliafico, die in januari 2018 voor een bedrag van vier tot vijf miljoen euro overkwam van Independiente.

Tagliafico heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit nog uit te willen komen in een topcompetitie en kan zijn droom nu in vervulling zien gaan. De linkervleugelverdediger wist bij Ajax vanaf het begin een vaste basisspeler te worden en staat op 141 officiële duels (13 goals en 19 assists) voor de club. Ook ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde in het Argentijnse elftal, waarmee hij deze zomer de Copa América won. Hij staat op 33 interlands.