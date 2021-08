Noodkreet aan Arsenal op Instagram: ‘Ik wil ergens heen waar ik gewild ben’

Maandag, 30 augustus 2021 om 15:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:57

Ainsley Maitland-Niles komt maandagmiddag met een opmerkelijke boodschap via zijn Instagram Stories. De 24-jarige rechtervleugelspeler roept zijn club Arsenal op om in de slotfase van de transferwindow mee te werken aan een vertrek. Everton is in de markt om Maitland-Niles te huren, maar volgens Fabrizio Romano is er nog geen akkoord.

"Alles wat ik wil is ergens heen waar ik gewild ben en waar ik ga spelen", schrijft Maitland-Niles in zijn verhaal op Instagram, gevolgd door drie huilende emoji's. Maitland-Niles heeft zijn zinnen volledig gezet op een overgang naar Everton en lijkt een transfer te willen forceren met zijn vertrek. The Toffees zijn nog altijd in gesprek met Arsenal over een huurperiode met een optie tot koop.

Maitland-Niles, een kind van Arsenal, wist in het Emirates Stadium na zijn debuut in 2014 nooit een vaste waarde te worden. Dit seizoen staat hij op twee officiële optredens als invaller. De tweede helft van het afgelopen seizoen speelde hij voor West Bromwich Albion, dat degradeerde uit de Premier League. Maitland-Niles zou na Alex Iwobi en Theo Walcott de derde speler zijn die de afgelopen jaren van Arsenal naar Everton verhuist. Hij staat op 123 officiële duels voor the Gunners, waarin hij 3 goals en 8 assists produceerde.