PSG is nu wél bereid om te praten over Mbappé en noemt vraagprijs

Maandag, 30 augustus 2021 om 15:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:39

Real Madrid heeft Paris Saint-Germain bereid gevonden om in gesprek te gaan over Kylian Mbappé, zo verzekert Marca. Het vertrek van de 22-jarige aanvaller was lange tijd onbespreekbaar voor de Franse grootmacht, maar nu is er de wil om tot een akkoord te komen. PSG laat Mbappé niet voor minder dan 200 miljoen euro vertrekken, zo klinkt het.

Het laatste bod dat Real Madrid heeft uitgebracht bedroeg 170 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan variabelen. De Koninklijke hoopte dat dat ook de laatste aanbieding voor Mbappé zou worden, maar PSG verlangt een derde bod. Mbappé moet minimaal 200 miljoen euro opbrengen. De grote vraag is of Real Madrid daartoe bereid is, aangezien de aanvaller over minder dan een jaar transfervrij in te lijven is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks de transfersoap kwam Mbappé zondag 'gewoon' in actie voor Paris Saint-Germain in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Stade de Reims (0-2). Mbappé maakte in die wedstrijd zijn twee mogelijk laatste doelpunten voor PSG. De Fransman wil dolgraag naar Real Madrid, maar heeft geen problemen om het seizoen bij PSG af te maken, indien een transfer nu niet tot stand komt. Mbappé staat op 175 officiële duels voor de club, waarin hij 135 keer scoorde en 63 assists gaf.