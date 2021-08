Micky van de Ven en Mino Raiola verliezen arbitragezaak

Maandag, 30 augustus 2021 om 14:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:23

Micky van de Ven en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola trekken aan het kortste eind in de arbitragezaak die was aangespannen tegen FC Volendam. Het contract van de twintigjarige verdediger bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie wordt niet ontbonden, zoals was geëist.

FC Volendam is door de arbitragecommissie van de KNVB op alle punten in het gelijk gesteld. Van de Ven wilde door middel van de arbitragezaak een transfer naar VfL Wolfsburg, dat twee miljoen euro op tafel wilde liggen, forceren. De centrumverdediger beriep zich op de kans op aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering bij de club van trainer Mark van Bommel én een verstoorde arbeidsrelatie met FC Volendam.

Van de Ven wilde op basis daarvan zijn contract laten ontbinden, maar de arbitragecommissie ziet daar geen enkele aanleiding toe. Dat houdt in dat Van de Ven bij FC Volendam blijft, tenzij er voor dinsdagavond 23.59 uur alsnog een oplossing komt. Volendam heeft aangegeven in principe mee te werken aan een transfer, maar wel op voorwaarden van de club. De transfersom zal daarvoor hoger moeten liggen dan twee miljoen euro.

Van de Ven ligt nog twee seizoenen vast in Noord-Holland. De centrumverdediger annex linksback doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en brak in 2019 door in het eerste elftal. In totaal staat hij op 48 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 doelpunten en 2 assists produceerde.