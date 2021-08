Thierry Henry gaat met Belgische ploeg naar het WK in Qatar

Maandag, 30 augustus 2021 om 13:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:09

Thierry Henry blijft voorlopig verbonden aan de technische staf van de nationale ploeg van België. De Belgische voetbalbond maakt maandagmiddag bekend dat de oud-aanvaller tot en met het WK van 2022 in Qatar zal fungeren als rechterhand van bondscoach Roberto Martínez. Henry fungeerde op het WK van 2018 en het EK van deze zomer ook al als assistent van de Spaanse keuzeheer van de Rode Duivels.

Henry liet de Belgische ploeg na het WK in Rusland in 2018 achter zich om zich te richten op zijn loopbaan als clubtrainer. Zijn avontuur bij AS Monaco was geen succes, maar de topscorer van weleer kreeg al snel een tweede kans bij Montreal Impact in Canada. Henry besloot in maart van dit jaar om die club te verlaten, omdat hij zijn familie miste in Londen. Twee maanden later werd bekend dat hij zou terugkeren in de technische staf van de Belgische formatie. Op het EK reikte men tot de kwartfinale, waar de latere Europees kampioen met Italië met 1-2 te sterk bleek.