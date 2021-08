Ihattaren gaat naar Juventus en wordt direct doorverhuurd

Maandag, 30 augustus 2021 om 13:30 • Jeroen van Poppel

De toekomst van Mohamed Ihattaren ligt in Italië. De negentienjarige aanvallende middenvelder ruilt PSV in voor Juventus, zo meldt Fabrizio Romano. De Italiaanse grootmacht gaat Ihattaren direct doorverhuren aan Sampdoria. Ihattaren en zijn agent Mino Raiola vliegen de komende uren naar Italië om de deal af te ronden.

Ihattaren raakte deze zomer op ramkoers met PSV. Zaterdag 31 juli kondigde PSV aan dat hij een individueel trainingsprogramma zou volgen op de PSV Campus. De club verweet het talent dat hij 'een aantal afspraken met de club niet is nagekomen'. Ihattaren werd niet geselecteerd voor de Champions League-duels met FC Midtjylland en de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Even daarvoor had hij zich voor de vijfde keer in acht maanden tijd ziekgemeld.

Ihattaren is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV. Hij debuteerde in januari 2019 onder leiding van Mark van Bommel en maakte met name in de eerste seizoenshelft van 2019/20 een goede indruk bij PSV. Ne de onderbreking van de competitie door het coronavirus wist Ihattaren zijn oude vorm niet meer te hervinden. Onder trainer Roger Schmidt was hij nooit zeker van een basisplaats. Voor Ihattaren is de teller bij PSV gestokt op 74 duels, waarin hij 10 keer scoorde en 11 assists gaf.