‘Barcelona geeft ondanks megaschuld transfersom van vier miljoen uit’

Maandag, 30 augustus 2021 om 13:16 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft de komst van Emre Demir eindelijk veiliggesteld, zo meldt Sport. De Catalanen nemen het zeventienjarige talent voor vier miljoen euro over van Kayserispor. Aan de deal gingen moeizame onderhandelingen vooraf, want Barcelona wilde aanvankelijk niet verder gaan dan een bedrag van twee miljoen euro.

Zoals bekend kampt Barcelona met een schuld van 1,35 miljard euro, toch heeft Joan Laporta volgens Sport hoogstpersoonlijk gezorgd dat de deal met Kayserispor werd afgerond. Naast het bedrag van vier miljoen euro is er ook een doorverkooppercentage afgesproken. Barcelona troeft daarmee verschillende topclubs af, die ook belangstelling toonden voor Demir. Het jonge talent blijft in ieder geval tot 15 januari bij Kayserispor: dan viert hij zijn achttiende verjaardag. Het zou ook kunnen dat Barça hem pas na het seizoen overhevelt.

Demir staat in Turkije te boek als een groot talent, dat als aanvallende middenvelder en op beide flanken uit de voeten kan. Hij heeft het record in handen van jongste doelpuntenmaker ooit in de Süper Lig. Emre Demir was pas 15 jaar en 299 dagen oud toen hij in 2019 scoorde tegen Gençlerbirligi. In totaal staat de aanvallende middenvelder nu al op een indrukwekkend aantal van 31 officiële duels voor Kayserispor, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf. In tien van die wedstrijden begon Demir in de basis.

De Turkse Emre Demir, die dit seizoen drie keer op de bank bleef bij Kayserispor, is overigens geen familie van Yusuf Demir, het achttienjarige Oostenrijkse talent met Turkse roots dat deze zomer de overstap maakte van Rapid Wien naar Barcelona.