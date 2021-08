Heerenveen heeft opvolger Van Bergen in vizier: ‘Hij is een optie’

Maandag, 30 augustus 2021 om 12:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Het is onduidelijk of Anthony Musaba het seizoen op huurbasis het seizoen afmaakt bij sc Heerenveen. Het Algemeen Dagblad meldt maandagmiddag dat de twintigjarige vleugelaanvaller op huurbasis overkomt van AS Monaco. Ferry de Haan bevestigt de interesse van Heerenveen in Musaba, maar benadrukt dat er nog geen overeenkomst ligt met de club uit de Ligue 1.

"Hij is een optie, maar er staan geen handtekeningen en er is geen deal", zo laat De Haan maandag weten in een korte reactie aan Voetbal International. Heerenveen heeft tot dinsdagavond 23.59 uur de tijd om Musaba aan de selectie toe te voegen. De aanvaller van Monaco wordt gezien als de opvolger van Mitchell van Bergen, die de Friese club afgelopen week inruilde voor Stade de Reims.

"Mitchell kwam in 2018 bij sc Heerenveen en heeft altijd alles voor de club gegeven. Hij was op zoek naar een nieuwe prikkel en heeft nu met Reims een prachtige uitdaging te pakken. Wij zijn blij voor hem maar ook trots dat er wederom een talentvolle speler via sc Heerenveen naar een buitenlandse topcompetitie vertrekt. We wensen Mitchell dan ook heel veel succes met deze volgende stap in zijn carrière”, zei De Haan over van Bergen, wiens vertrek Heerenveen twee miljoen euro oplevert.

Zijn beoogde opvolger tekende vorig jaar een vijfjarig contract bij Monaco, waar hij tot dusver slechts twee minuten speelde in de voorronde van de Champions League. Musaba werd vorig seizoen verhuurd aan Cercle Brugge en het is de bedoeling dat de buitenspeler deze jaargang opnieuw elders ervaring op gaat doen. In Nederland kwam Musaba eerder tot 7 doelpunten in 25 optredens namens NEC.