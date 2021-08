‘Juventus gooit lijntje uit naar Mohamed Ihattaren’

Maandag, 30 augustus 2021 om 12:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:41

Mohamed Ihattaren staat in de belangstelling van Juventus, zo meldt Alfredo Pedullà van Sportitalia. De Italiaanse topclub bereidt volgens de journalist een bod voor op de negentienjarige aanvallende middenvelder van PSV. Het is onbekend wat de vraagprijs is voor Ihattaren, die alleen dit seizoen nog vastligt in Eindhoven.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt toe dat Ihattaren toestemming heeft om PSV te verlaten en daarvoor ook mag vliegen. "Mino Raiola is hard aan het werk een club voor hem te vinden", aldus Elfrink. "De bestemming is nog altijd onbekend. Juventus is niet bevestigd vanuit zijn kamp of de omgeving van PSV. Er ligt sowieso nog geen deal in ieder geval voor Ihattaren."

Ihattaren heeft tot dinsdagavond laat om een transfer te maken. De offensieve middenvelder hoeft bij PSV niet meer te rekenen op een nieuwe kans, zo gaf Roger Schmidt zaterdagavond aan na de overwinning tegen FC Groningen (5-2). "Ik denk dat hij gaat vertrekken", zo zei de trainer van PSV. Op de vraag of hij nog terugkeert bij zijn groep, antwoordde de Duitser kort en krachtig: "Nee."

Ook Raiola gaat ervan uit dat Ihattaren in de slotdagen van de transferwindow vertrekt. “Als het aan de trainer van PSV ligt, belandt Ihattaren op een dood spoor", aldus de zaakwaarnemer tegenover De Telegraaf. "Ik zal er alles aan doen om dat voorkomen." Ihattaren zat de allereerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Galatasaray (5-1 winst) op de bank en werd vlak daarna uit de selectie gezet. De middenvelder had zich vlak daarvoor ziek gemeld, maar reisde vervolgens wel af naar Monaco, om Raiola te bezoeken en te praten over zijn sportieve toekomst. OGC Nice en AS Monaco werden in die periode even genoemd als mogelijke bestemmingen, maar vervolgens bleef het stil.